Fonte: Ufficio Stampa Renault Auto dell’Anno 2025: alla scoperta della Renault 5

La Renault 5 E-Tech Electric punta a conquistare il mercato delle quattro ruote in Europa, diventando un riferimento assoluto del settore delle elettriche compatte. I primi risultati premiano il lavoro svolto dalla Casa francese, con oltre 36.000 unità vendute nella fase di lancio e la conquista del vertice del mercato delle elettriche, tra i privati, in diversi Paesi come la Francia, la Spagna e il Regno Unito.

Da questa settimana, però, la gamma della Renault 5 E-Tech Electric registra il salto di qualità con il debutto della nuova variante Five che riduce il prezzo d’accesso all’elettrica francese, rappresentando un modello fondamentale nella strategia di crescita di Renault. Questa nuova versione è ora ordinabile e parte da meno di 25.000 euro. Andiamo a scoprire i dettagli.

L’elettrica da meno di 25.000 euro

La nuova Renault 5 E-Tech Electric in versione Five riprende diversi elementi dalle altre varianti della gamma dell’elettrica. Oltre al già iconico design, infatti, ci sono i cerchi da 18 pollici, la piattaforma elettrica dedicata e il retrotreno multilink. Sotto il cofano c’è spazio per un motore da 95 CV e 215 Nm che viene abbinato alla batteria Urban Range da 40 kWh. Come sottolinea anche il nome, questa batteria è pensata per garantire un’autonomia “da città”.

Nel ciclo WLTP, secondo i dati forniti da Renault, questa versione arriva a 310 chilometri. Per quanto riguarda la ricarica, con il caricabatteria a corrente alternata da 11 kW, è possibile passare dal 15% all’80% in meno di 3 ore. La velocità massima è di 130 km/h mentre lo scatto 0-100 km/h viene completato in 12 secondi. La dotazione include anche un display multimediale da 10 pollici, con possibilità di sfruttare Android Auto e Apple CarPlay, il quadro strumenti digitale da 7 pollici, i fari full LED, il clima manuale e il freno di stazionamento elettrico.

Dopo aver conquistato il titolo di Auto dell’anno e aver raccolto ottimi risultati commerciali con le varianti più costose, la Renault 5 ora punta a fare un nuovo passo in avanti nel suo programma di crescita. L’obiettivo è raggiungere una fetta di mercato ancora più grande, proponendo un prezzo accessibile, una buona autonomia e una dotazione ottima per la fascia di prezzo.

I prezzi

Il listino prezzi della gamma della Renault 5 E-Tech Electric partiva da 27.900 euro. Con il lancio della versione Five, invece, la soglia d’accesso si abbassa e la city car elettrica diventa più conveniente. Il prezzo di partenza è ora di 24.900 euro. Renault ha mantenuto la promessa ed è riuscita a lanciare la nuova versione entry level a meno di 25.000 euro.

Per un modello più completo, la Evolution con motore da 120 CV e batteria Urban Range, bisogna considerare, invece, il già citato prezzo di listino di 27.900 euro. Per chi cerca più potenza e più autonomia, invece, si parte da 32.900 euro, prezzo riservato alla Techno da 150 CV con batteria Comfort Range (con capacità di 52 kWh e autonomia di 412 chilometri). La gamma comprende anche la versione speciale Roland Garros.