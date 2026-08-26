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Ufficio Stampa Renault Ecco la nuova Renault 5 E-Tech

Renault ha anticipato un importante aggiornamento per la sua Renault 5 E-Tech. La piccola elettrica della Casa francese, infatti, si prepara a debuttare in una nuova veste. Anche se non si tratta di restyling vero e proprio, il modello registra l’arrivo di diverse novità, con un focus particolare sulle motorizzazioni e sull’autonomia. Andiamo ad analizzare i dettagli completi.

Le novità

La nuova evoluzione della Renault 5 E-Tech registra un incremento dell’autonomia. La versione da 40 kWh abbinata al motore da 120 CV, infatti, arriva ora a 315 chilometri di autonomia con una carica completa, nel ciclo WLTP, con un piccolo passo in avanti di 3 chilometri.

Molto più significativo, invece, è il miglioramento registrato dalla versione da 52 kWh con motore da 150 CV. In questo caso, è possibile percorrere fino a 430 chilometri nel ciclo WLTP, con un incremento di 20 chilometri rispetto al modello precedente.

Da segnalare anche un aggiornamento per la versione Five, l’entry level della gamma. Il modello sarà disponibile con un motore da 110 CV che andrà a sostituire la variante da 95 CV con batteria da 40 kWh.

Il nuovo motore appartiene alla stessa famiglia di propulsori che vengono utilizzati sulla Twingo E-Tech. La vettura potrà contare su una batteria LFP da 36,5 kWh, dotata di tecnologia cell-to-pack. Il dato sull’autonomia sarà di 305 chilometri.

Ad arricchire la gamma ci sarà anche il nuovo colore Flame Red, disponibile su varie configurazioni, dalla Five alla Cinq, oltre al Metallic Schist Grey, proposto dalla Evolution alla Roland-Garros, oltre alla possibilità di personalizzare la vettura con il tetto Starry Black o le finiture Red o Warm Titanium.

L’aggiornamento è anche l’occasione per migliorare la tecnologia a bordo. Tra le novità, in questo caso, troviamo il sistema e-call con compatibilità 4G e un nuovo caricatore wireless magnetico con compatibilità Qi2.

Disponibile anche la nuova modalità di guida Smart che permette la selezione automatica tra Eco, Comfort e Sport. In arrivo, tramite un aggiornamento OTA, anche Gemini, il nuovo assistente IA che andrà a rimpiazzare Google Assistant.

Tutte queste novità contribuiranno a rendere la Renault 5 E-Tech un modello ancora più completo e in grado di fare la differenza, con l’obiettivo di sfruttare appieno la crescente domanda di vetture a zero emissioni in Europa, confermata dai recenti dati sulle immatricolazioni.

Si tratta, quindi, di una lunga serie di novità che, pur non rappresentando un vero e proprio restyling, rinnova in modo significativo la gamma, con l’obiettivo di incrementare le potenzialità della vettura.

Disponibilità

L’azienda ha confermato che la nuova versione della Renault 5 E-Tech sarà disponibile in Europa nel corso delle prossime settimane. Il modello, nella veste aggiornata, debutterà in pubblico in occasione del Salone dell’auto di Parigi, in programma tra il 12 e il 18 ottobre.

Il debutto commerciale dovrebbe, quindi, avvenire durante l’ultimo trimestre dell’anno. Per il momento, la Casa non ha fornito informazioni in merito ai prezzi che, molto probabilmente, non si dovrebbero discostare dall’attuale listino dell’elettrica. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.