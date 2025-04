Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La Renault 5 Turbo 3E può essere ordinata

Certe auto richiedono tempo, memoria, coraggio. La Renault 5 Turbo 3E è esattamente questo: un ritorno che profuma di futuro. La reinterpretazione, tutta elettrica, di una leggenda degli anni ’80. Dopo la presentazione ufficiale del 17 marzo, ora si aprono le prenotazioni, e non si tratta di un semplice click sul sito. Numerata, esclusiva, potente, la 3E viene proposta con un processo di vendita che somiglia più a un invito che a un listino. La vuoi? E allora te la devi meritare.

Prenotazioni aperte (con stile)

Dal 22 aprile, chi vuole mettersi in fila per uno dei 1.980 esemplari può farlo direttamente dal sito ufficiale Renault. Si compila un modulo, si sceglie il concessionario e si viene ricontattati. A quel punto si fissa un appuntamento in showroom, dove con 50.000 euro si firma il voucher di prenotazione: un impegno in piena regola. E chi lo fa entra in una lista molto ristretta. C’è persino la possibilità di scegliere la targa (a pagamento) e, nel 2026, personalizzare ogni singolo aspetto: livrea, colori, interni, materiali. Gli acquirenti interessati a qualcosa di davvero unico possono anche sedersi con il team di design Renault e crearsi una 5 Turbo 3E tutta sua. Nessun compromesso.

Oltre ai clienti pure i concessionari, per la prima volta, partecipano al prefinanziamento del progetto. Una sorta di “azionariato diffuso” che rafforza il legame tra il costruttore e gli addetti alla messa in strada. Il messaggio è chiaro: la macchina nasce perché c’è una comunità che la vuole davvero. Non un esperimento da salotto. Un simbolo da vivere.

Potenza vera, in forma compatta

La scheda tecnica è fuori scala. Due motori elettrici, uno per ciascuna ruota posteriore. 540 cavalli, 4.800 Nm di coppia. E tutta la spinta dietro. La 5 Turbo 3E non scivola: morde. Da 0 a 100 in meno di 3,5 secondi, una batteria da 70 kWh, autonomia WLTP superiore ai 400 km, e una ricarica rapidissima grazie all’architettura a 800 volt. Con una colonnina veloce, si passa dal 15 all’80% in un quarto d’ora.

Il telaio è in alluminio, la carrozzeria in carbonio, il peso sotto i 1.450 kg. Le dimensioni? Lunghezza da city car (4,08 metri), larghezza da supercar (2,03). Così nasce una nuova categoria: la supercar compatta. Dietro questo progetto c’è il meglio del Gruppo Renault. Lo sviluppo è affidato ad Alpine, l’assemblaggio alla Manufacture Alpine Dieppe, il cervello digitale a Ampere, mentre Mobilize fornisce i servizi di ricarica smart e bidirezionale. Un ecosistema compatto, come l’auto.

Arriva, si mostra, conquista

Dato il via alle prenotazioni, la Turbo 3E verrà esposta nei nuovi spazi Renault di città come Parigi, Milano, Londra, Berlino, Riyad. E farà il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed, tra il 10 e il 13 luglio 2025. Lì, tra derapate e flash, comincerà la vera storia. Quanto costa? Come una vera icona: 155.000 euro. IVA inclusa, accessori esclusi. Scordatevi i prezzi di listino della 5 E-Tech “liscia”.

Richieste emblematiche circa la sua natura esclusiva. È un tributo alla storia, un oggetto da collezione, un manifesto su ruote. Chi la sceglie, lo fa per gusto. E per istinto. E questa, alla fine, è sempre stata la forza della Renault 5: fare emozione, senza chiedere il permesso.