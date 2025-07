Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault 5 Turbo 3E: ordini completi fino al 2028

Un’onda di entusiasmo e incredulità ha travolto il mondo dell’automotive. La notizia, inizialmente sussurrata, è ora una solida realtà: la Renault 5 Turbo 3E è ufficialmente sold out, esaurita. Chi desidera accaparrarsi un esemplare di questa “hyper-hatchback” da ben 533 CV dovrà armarsi di una pazienza quasi olimpica, poiché la lista d’attesa si estende fino ai prossimi tre anni. Un successo che ha sorpreso molti, anche gli addetti ai lavori, soprattutto considerando il suo posizionamento di prezzo audace: 155.000 euro, una cifra che supera persino quella di una Porsche 911. Eppure, ancora una volta, la visione di Renault si è rivelata vincente.

Un omaggio scintillante al passato

La Renault 5 Turbo 3E non è solo una nuova vettura, ma è un vibrante omaggio alla storica Renault 5 Turbo originale, un’autentica leggenda del Gruppo B, amata e ricordata con affetto da generazioni di appassionati. Con questo spirito di celebrazione e innovazione, le prime 1.000 unità disponibili, su un totale previsto di 1.980, sono state rapidamente prenotate, sigillando un risultato straordinario. Michael Grosjean, il responsabile del progetto, ha confermato questa tendenza durante il Goodwood Festival of Speed, dichiarando ad Autocar: “Attualmente, a livello globale siamo alla metà del volume totale, quindi le prenotazioni sono per la consegna nel 2028“.

Il fenomeno di questa vettura prosegue con una proiezione temporale chiara: “È esaurito fino al 2028 e c’è ancora un anno e mezzo di produzione che può essere prenotato“, ha ribadito Grosjean. Questo significa che, nonostante la produzione dei primi prototipi sia già in corso e le consegne siano attese a partire dal prossimo anno, l’opportunità di mettere le mani su questo gioiello su quattro ruote richiederà una prospettiva a lungo termine. La 3E si distingue non solo per le sue prestazioni mozzafiato ma anche per il suo status di auto più costosa nella storia recente di Renault, un titolo che la eleva a simbolo di esclusività e audacia.

Capace di conquistare tutti quanti

Ciò che rende ancor più affascinante il successo della Renault 5 Turbo 3E è la sua capacità di attrarre una clientela estremamente diversificata. Grosjean ha sottolineato come, pur provenendo da contesti differenti, tutti gli acquirenti siano accomunati da una profonda “passione per le auto sportive e da corsa”. Tra di loro si trovano collezionisti e appassionati che già possiedono la R5 Turbo originale, desiderosi di completare la loro collezione con la sua moderna reincarnazione. Altri clienti, che vantano nei loro garage vetture del calibro di Alpine, Ferrari e Porsche, hanno riconosciuto nella 3E qualcosa di intrinsecamente unico e distintivo nel panorama automobilistico attuale, definendola “diversa nel panorama generale”. Questo testimonia non solo il valore intrinseco della vettura, ma anche la sua capacità di ritagliarsi una nicchia di prestigio in un mercato altamente competitivo.

La produzione della Renault 5 Turbo 3E è destinata a concludersi definitivamente nel 2029. Al momento, non sono previste altre edizioni così estreme. Tuttavia, il futuro potrebbe riservare delle sorprese per gli amanti dei remake del passato. Grosjean, pur senza confermare piani definitivi, non ha escluso la possibilità di riproporre in futuro altre versioni di modelli storici del brand, come ad esempio una versione della R4 Dakar, lasciando intendere che il successo della 3E potrebbe aprire nuove strade: “È possibile. Non è previsto, ma perché no?“. Questa dichiarazione suggerisce un potenziale filone di “neo-classiche” che potrebbe continuare a sorprendere e deliziare gli appassionati.