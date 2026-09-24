Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault 8 Gordini: il ritorno in chiave elettrica

Ci sono automobili che Renault non vuole lasciare confinate nei libri di storia. Dopo Renault 5 Diamant e R17 Electric Restomod x Ora Ïto, la Casa francese ha scelto un nome capace di evocare immediatamente corse, traversi e una certa idea romantica dell’automobile: Renault 8 Gordini. La nuova Concept la trasporta nell’era elettrica trasformandola in una coupé biposto da 270 CV.

Non si tratta dell’anticipazione ufficiale di un futuro modello di serie. È un esercizio di stile realizzato interamente da Renault, destinato a entrare nelle collezioni storiche della Marca e, in prospettiva, nel futuro museo di Flins. Il debutto è avvenuto oggi, 24 settembre 2026, al Défilé Renault, mentre dal 12 al 18 ottobre 2026 sarà esposta al Salone dell’Auto di Parigi.

Dalla “Gorde” del 1964 all’elettrico

Il punto di partenza è una delle sportive francesi più celebri. La Renault 8 Gordini debuttò nel 1964 con 95 CV, motore posteriore e trazione posteriore. Una combinazione che richiedeva mestiere al volante e che contribuì a trasformarla in una vera scuola per molti piloti, Jean Ragnotti compreso. La doppia striscia bianca sulla carrozzeria blu divenne la sua firma.

La Concept non cerca però di replicarla. Renault ha scelto di reinterpretarne lo spirito: è lunga 4,12 metri, larga 1,88 e alta appena 1,27 metri, con carreggiate generose e cerchi da 19 pollici davanti e 20 dietro. La vecchia berlina a quattro porte lascia così spazio a una coupé a due porte molto più larga e schiacciata sull’asfalto.

Il motore termico scompare e al suo posto arriva un’unità elettrica da 270 CV. Renault conserva però il richiamo all’architettura della progenitrice attraverso una coda muscolosa e proporzioni che enfatizzano visivamente il retrotreno.

Sei fari e quel blu inconfondibile

È nei particolari che la vecchia Gordini riaffiora. I passaruota mantengono la caratteristica forma squadrata, mentre davanti compaiono sei fari rotondi che reinterpretano anche i proiettori supplementari delle versioni da rally. La carrozzeria è realizzata in carbonio, ma le superfici sono state ripulite da numerose linee di giunzione.

Il celebre blu francese è stato ricreato con una verniciatura a tre strati, mentre le due strisce bianche non sono più semplici decorazioni: diventano elementi strutturali del progetto e proseguono idealmente persino nell’abitacolo. Renault definisce l’approccio “café racer”, prendendo in prestito dal mondo delle motociclette custom l’idea di eliminare il superfluo e mettere in evidenza forme e materiali.

Dentro sembra un’auto da corsa d’altri tempi

La stessa filosofia domina l’abitacolo. Le plastiche praticamente scompaiono, sostituite da alluminio spazzolato e Alcantara. La plancia è una sottile struttura orizzontale sulla quale trovano posto strumenti circolari che sembrano analogici, ma sono in realtà display digitali.

I sedili sportivi recuperano il velluto a coste blu e alcune suggestioni delle vecchie sedute prive di poggiatesta, mentre al centro della plancia compare persino il pulsante rosso del cronometro. Tutto è concepito per riportare l’attenzione sulla guida.

La Renault 8 Gordini Concept nasce per celebrare una storia, non per annunciare una produzione. Ma lo fa senza imbalsamare il passato: prende una piccola sportiva nata oltre sessant’anni fa e immagina cosa potrebbe diventare oggi. E soprattutto restituisce alla scritta Gordini un posto ben visibile su una Renault.