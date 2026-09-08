Il marchio della Losanga ha svelato le linee della nuova E-Tech Electric. Renault ha rinnovato l’elettrica con un inedita firma luminosa

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Ufficio Stampa Renault Le caratteristiche della nuova Renault Megane E-Tech Electric

Renault ha presentato la nuova Megane E-Tech Electric, evoluzione della compatta elettrica lanciata nel 2022, con l’obiettivo di mostrarla anche al Salone Auto Torino 2026, in programma dall’11 al 13 settembre. La kermesse piemontese, uno dei principali eventi italiani, rappresenterà l’occasione per toccare con mano la mobilità futura secondo la Casa francese con tutte tante novità di prodotto.

La Mégane, a 5 porte con 5 posti disponibili, ha rappresentato il primo modello alla spina di Renault basato sulla piattaforma dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici chiamata CMF-EV. Il nuovo crossover elettrico compatto di segmento C elettrico vanta una nuova batteria potenziata e un frontale rivisitato. Spiccano inediti gruppi ottici, perché tutti i componenti sono nuovi, a partire dal paraurti, caratterizzato da una struttura sportiva più audace.

Frontale accattivante

La nuova firma luminosa con luci diurne a motivo geometrico, caratterizzata da otto losanghe, offre maggiore dinamismo. Il crossover appare più largo e imponente, donando una sensazione di stabilità. Spicca una nuova calandra chiusa nera lucida, movimentata da motivi a losanga, mentre il nuovo posizionamento del logo Renault, sotto il cofano, impreziosisce il dinamismo del frontale. Le proporzioni e l’assetto contribuiscono a una presenza su strada ancora più decisa con un assetto che sembra attacco all’asfalto.

Aggiornati anche i gruppi ottici posteriori, con una linea trasversale. Nella zona posteriore la minigonna del paraurti è stata ridisegnata con un’impostazione più sportiva e con nuovi elementi decorativi laterali. La Megane E-Tech Electric, con proporzioni ben bilanciate, si completa con grandi cerchi da 19 e 20 pollici, passaruota pronunciati e una linea del tetto spiovente.

Previsti due allestimenti

Chi sceglierà la Techno godrà di un design con paraurti in tinta carrozzeria e i nuovi cerchi da 19 pollici, mentre quelli da 20 sono disponibili come optional. La Esprit Alpine enfatizza il carattere sportivo ed esclusivo con cerchi specifici da 20 pollici e dettagli distintivi. Tra i nuovi colori non passa inosservato il Blu Ardesia satinato con possibili abbinamenti bicolore.

La Casa transalpina ha scelto di sorprendere con materiali e finiture più curate. Sulla variante Techno la plancia è rivestita in TEP, mentre tra gli optional sono disponibili sedili elettrici nello stesso materiale, in grigio chiaro o nero titanio. Gli interni vantano plancia e pannelli delle porte in legno oppure con finiture grigio effetto grafico. La Esprit Alpine offre nell’ambiente accenti decorativi sui pannelli delle porte e una finitura grigia effetto 3D che sfuma dal grigio scuro al blu.

La nuova Mégane E-Tech Electric permette un’esperienza immersiva con il sistema openR link con Google integrato. C’è l’illuminazione ambientale a LED, personalizzabile capace di adattarsi alle condizioni di utilizzo. Nuova Mégane E-Tech Electric verrà proposta sul mercato in 2 versioni:

Nuova Mégane E-Tech Electric Esprit Alpine 220 CV comfort range da 33.950 euro

Nuova Mégane E-Tech Electric Techno 220 CV comfort range da 39.950 euro

All’evento Renault mostrerà anche la Twingo E-Tech Electric e la Clio Full Hybrid E-Tech, manifesto del nuovo corso intrapreso dalla Casa francese. La Renault accompagna la transizione energetica con un’offerta diversificata. La presenza al Salone Auto Torino 2026 conferma l’obiettivo di puntare a una mobilità sostenibile.

L’evoluzione della Mégane E-Tech Electric rappresenta un chiaro segnale che il brand transalpino amplierà la gamma nella direzione del dinamismo e delle tecnologie elettriche.