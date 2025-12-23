L’auto elettrica da record di Renault, numeri strabilianti

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Filante Record stravolge il mondo delle elettriche

Sul circuito UTAC in Marocco, Renault ha compiuto un’impresa che riscrive i confini della mobilità elettrica: la demo-car Filante Record ha percorso oltre 1.000 chilometri in meno di 10 ore, senza alcuna sosta per la ricarica. Con una velocità media di 102 km/h e un consumo strabiliante di soli 7,8 kWh/100 km, il veicolo è giunto al traguardo con l’11% di energia residua, dimostrando che l’efficienza assoluta può sconfiggere l’ansia da ricarica anche a velocità autostradali.

Un laboratorio di efficienza tra passato e futuro

La Filante Record non è una semplice concept car, ma un vero e proprio laboratorio viaggiante progettato per massimizzare ogni singolo elettrone. Esteticamente, il veicolo è un omaggio viscerale alla storia dei primati Renault: la sua tinta blu ultravioletto richiama la 40 CV del 1925, mentre le forme aerodinamiche celebrano l’Étoile Filante del 1956. Tuttavia, l’ispirazione non è solo nostalgica; il cockpit, che ricorda la cupola di un aereo da caccia, e la posizione di guida derivata dalla Formula 1 proiettano il design verso una funzionalità estrema.

Per raggiungere l’obiettivo dei 1.000 km senza ricarica, i tecnici non hanno scelto la via facile di una batteria mastodontica, ma hanno utilizzato un accumulatore da 87 kWh, lo stesso montato sulla Scenic E-Tech Electric di serie. La vera sfida è stata vinta sul fronte del peso e dell’aerodinamica: la vettura pesa appena 1.000 kg grazie all’uso massiccio di fibra di carbonio, leghe di alluminio e componenti in Scalmalloy stampati in 3D.

L’ossessione per l’aerodinamica

Il percorso verso il record è stato segnato da una revisione radicale delle forme. I primi test in galleria del vento avevano evidenziato un coefficiente di resistenza (SCx) troppo alto, intorno allo 0,40, contro un obiettivo di 0,30. Per abbattere questo muro invisibile, gli ingegneri hanno adottato una soluzione audace: le carenature delle ruote sono state rimosse dalla scocca e fissate direttamente alle ruote stesse. Questa modifica ha liberato i flussi d’aria intorno agli organi meccanici, eliminando le turbolenze parassite che frenavano l’avanzata del veicolo.

Anche la tecnologia di bordo è stata ridotta all’essenziale e digitalizzata per risparmiare peso: lo sterzo e la frenata sono completamente elettronici (steer-by-wire e brake-by-wire), eliminando i pesanti collegamenti meccanici tradizionali e offrendo una flessibilità architettonica senza precedenti.

Dieci ore di resistenza in Marocco

Il giorno del record, iniziato alle 6:30 del mattino con soli 4 gradi di temperatura, ha messo a dura prova la resistenza umana e meccanica. Il programma prevedeva 239 giri su un anello di oltre 4 km, con tre piloti che si sono alternati al comando: Laurent Hurgon, Constance Léraud-Reyser e Arthur Ferriere.

Hurgon, che ha gestito il primo turno di oltre tre ore, ha descritto un’esperienza di silenzio assoluto e concentrazione totale. Léraud-Reyser ha paragonato le sue quattro ore al volante a una maratona, sottolineando come la precisione dello steer-by-wire sia stata fondamentale per mantenere la traiettoria ottimale e risparmiare energia. Infine, Ferriere ha condotto l’ultimo turno fino al calar della notte, suggellando l’impresa dopo 9 ore e 52 minuti di guida effettiva.

Al termine della prova, la Filante Record 2025 aveva ancora autonomia sufficiente per percorrere altri 120 km a velocità sostenuta. Questo risultato non resterà un caso isolato, poiché le innovazioni testate in Marocco — dai materiali ultraleggeri all’ottimizzazione dei flussi d’aria — alimenteranno lo sviluppo dei futuri modelli elettrici di serie di Renault, garantendo efficienza e autonomia reale per i clienti di domani.