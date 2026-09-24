Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Renault Nuova Renault Megane E-Tech Electric, design rivisto e 500 km di autonomia

Renault ha svelato in anteprima la nuova Megane E-Tech Electric, evoluzione della compatta elettrica proposta sul mercato nel 2022, al Salone Auto Torino 2026. Il concetto di mobilità 2.0 secondo il marchio con sede a Boulogne-Billancourt si sposa con un progresso tecnologico che ha portato alla nascita di una batteria potenziata sotto al cofano.

L’auto compatta di segmento C alla spina presenta un frontale rivisitato, inediti gruppi ottici e un look decisamente accattivante. La Mégane E-Tech Electric, elaborata sulla piattaforma CMF-EV, offre un abitacolo curato per 5 passeggeri che possono vivere viaggi sereni, coccolati in un ambiente hi-tech. Il know-how acquisito dalla Casa francese nei veicoli elettrici ha portato a innalzare il livello di rendimento della batteria.

Efficienza ottimizzata

La nuova Renault Megane E-Tech Electric equipaggia un motore sincrono a rotore avvolto senza terre rare, realizzato a Cléon, in Francia, capace di sprigionare 220 CV (300 Nm), associato a una nuova batteria da 67 kWh, che garantisce un’autonomia WLTP fino a 500 km.

Dotata di chimica LFP (litio-ferro-fosfato) di nuova generazione, la batteria presenta un’architettura rivoluzionaria di tipo cell-to-pack (C2P) che integra 232 celle ravvicinate (Pouch 2 Cell). L’innovazione offre la possibilità di ottenere una super efficienza energetica, pari al 53%, innalzando il livello di densità energetica e la capacità utile a bordo.

La novità permette anche migliori performance di ricarica, con una potenza in corrente continua portata a 165 kW (+35 kW). La vettura schizza dal 15 all’80% di carica in circa 24 minuti (-25%). I tecnici francesi si sono concentrati nell’ottimizzazione dei percorsi, basandosi su tecnologie che offrono la possibilità di una impeccabile gestione dell’energia.

Ufficio Stampa Renault

I vantaggi offerti da Renault

La Casa transalpina ha previsto dispositivi di ottimizzazione energetica come la pompa di calore e il precondizionamento della batteria, che consentono di preservarne le performance in qualsiasi condizione di utilizzo. Si può optare per un caricabatterie bidirezionale in corrente alternata da 11 kW o 22 kW (optional), che permette un’offerta unica sul mercato delle compatte, con una capacità che amplia le possibilità di utilizzo e di ricarica.

Il caricabatterie bidirezionale integra la funzione V2L (vehicle-to-load) per collegare apparecchi da 220 V a 3.700 W all’auto tramite un adattatore power to object. La funzione V2G (vehicle-to-grid) offre la possibilità di reimmettere l’energia nella rete elettrica e ridurre i costi di ricarica a domicilio, ma dipende dai Paesi.

In aggiunta c’è anche il Route Planner di Google Maps che risponde all’esigenza di programmare le ricariche lungo il percorso per snellire i tempi di percorrenza. La modalità One Pedal consente di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando prevalentemente il pedale del gas.

L’inserimento di batterie di maggiore capacità ha determinato un leggero aumento dell’altezza del veicolo (20 mm) che, insieme a una percezione di larghezza maggiore all’anteriore, determina una immagine ancor più robusta e imponente in strada. La Renault Megane E-Tech Electric vanta migliorie che, oltre a offrire una maggiore sportività, aprono a nuovi scenari per una gamma sempre più proiettata al futuro. La nuova Mégane E-Tech Electric è proposta sul mercato in due versioni a prezzi differenti: Esprit Alpine 220 CV comfort range da 33.950 euro e Techno 220 CV comfort range da 39.950 euro.