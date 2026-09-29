Riconoscimento facciale, Smart Mode, guida One Pedal e nuova app my rnlt: Renault punta a rendere l’elettrico più intuitivo e accessibile

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Renault Megane E-Tech si aggiorna con funzioni intelligenti

La Megane elettrica si aggiorna e lo fa puntando dritto su un aspetto che, per molti automobilisti alle prime armi con la mobilità a batteria, conta di più: la semplicità d’uso.

Renault ha presentato la nuova generazione della sua compatta a zero emissioni con un dato che spiega bene la direzione presa: oltre due clienti su tre di Megane E-Tech Electric stanno scoprendo per la prima volta il mondo delle auto elettriche.

Un pubblico che chiede soprattutto una cosa, ovvero un’esperienza fluida, intuitiva, capace di accompagnare passo dopo passo chi ancora non ha piena confidenza con spine, autonomie e percentuali di carica. Ecco allora una serie di funzionalità pensate esattamente per questo: rendere la vita a bordo più semplice, più personale e più intelligente, senza però rinunciare al piacere di guida che da sempre contraddistingue il marchio francese.

Riconoscimento conducente

Tra le novità più curiose spicca sicuramente il sistema di riconoscimento del conducente, una funzione che sfrutta una tecnologia già presente per obblighi normativi. Nel montante sinistro del parabrezza, infatti, trova posto una telecamera dedicata al monitoraggio dell’attenzione di chi guida, elemento ormai richiesto dalle regole di sicurezza europee.

Renault ha deciso di andare oltre, trasformando quella stessa dotazione in uno strumento di comodità quotidiana. Basta creare il proprio profilo utente e registrare l’impronta facciale, e da quel momento in poi la vettura riconosce automaticamente chi si siede al volante, attivando in un istante le impostazioni personalizzate: posizione di guida, media preferiti, ambiente del sistema multimediale openR link con Google integrato.

Un dettaglio da non sottovalutare per chi condivide l’auto in famiglia, magari con figli o partner che hanno gusti e abitudini diverse al volante. Va detto anche che tutti i dati restano memorizzati esclusivamente a bordo del veicolo, senza alcuna trasmissione verso server esterni, un aspetto che tocca da vicino il tema, sempre più sentito, della privacy legata alle auto connesse.

Smart Mode

Chi ha già guidato una Renault elettrica conosce bene il sistema MULTI-SENSE, capace di alternare le modalità di guida Eco, Confort e Sport. Sulla nuova Megane, la vecchia funzione Perso Mode lascia il posto a Smart Mode, un’evoluzione pensata per rendere tutto ancora più automatico.

In pratica, il sistema osserva il comportamento del conducente e regola da solo le transizioni tra le diverse modalità, senza che sia necessario intervenire manualmente ogni volta.

Il risultato è un’esperienza più discreta e naturale: se il conducente accenna un sorpasso, l’auto risponde subito con la reattività della modalità Sport, mentre non appena il ritmo rallenta, magari in un contesto cittadino, la vettura scivola automaticamente verso la modalità Eco per ottimizzare i consumi.

Una gestione intelligente dell’energia che, senza che l’utente debba pensarci, contribuisce a preservare l’autonomia nei momenti in cui non serve spingere. Sempre restando nel campo delle comodità pratiche, la nuova Megane introduce anche un caricabatterie a induzione compatibile con lo standard Qi2, la stessa tecnologia usata dal sistema MagSafe di Apple: uno smartphone recente può arrivare a recuperare metà della propria carica in appena un’ora, senza surriscaldamenti, grazie a un anello magnetico che garantisce la massima efficienza di ricarica.

Guida One Pedal

Sul fronte della guida vera e propria, la funzione One Pedal dedicata a chi si muove quotidianamente tra traffico cittadino e strade extraurbane. Il principio è semplice: accelerare, rallentare e persino fermarsi del tutto utilizzando esclusivamente il pedale dell’acceleratore.

La decelerazione viene gestita dal motore elettrico attraverso un rallentamento progressivo e fluido, fino all’arresto completo della vettura. Una volta ferma, l’auto resta immobile grazie all’attivazione automatica del freno di stazionamento elettrico dopo pochi secondi, anche su pendenze fino al 20%. Renault mette a disposizione quattro livelli di rigenerazione, completati proprio dalla funzione One Pedal, regolabili comodamente tramite le levette al volante.

Un sistema che permette di adattare la frenata alle proprie abitudini e alle condizioni del traffico del momento, rendendo la guida più fluida non solo per chi è al volante, ma anche per chi siede a bordo, riducendo quei piccoli sobbalzi tipici di una guida meno calibrata.

A sostenere questa esperienza dinamica contribuisce anche la piattaforma dedicata RG medium 1.0, con la batteria integrata sotto il pianale che abbassa il baricentro e migliora la distribuzione dei pesi, mentre le sospensioni posteriori multi-link e lo sterzo ottimizzato garantiscono una risposta più diretta e naturale, preservando allo stesso tempo il comfort a bordo.

Nuova App my rnlt

L’esperienza connessa della nuova Megane non si esaurisce dentro l’abitacolo, ma prosegue anche fuori dall’auto grazie alla nuova applicazione my rnlt, pensata per riunire in un’unica interfaccia semplice e fluida tutti i servizi legati al veicolo.

L’app garantisce una sincronizzazione in tempo reale tra smartphone e vettura, offrendo un accesso rapido alle informazioni più importanti fin dal momento dell’acquisto: dal monitoraggio del veicolo ancora prima della consegna, fino a una guida intuitiva pensata per chi si avvicina per la prima volta al mondo elettrico o al marchio Renault.

Tra le funzioni più pratiche, my rnlt permette di pianificare i percorsi direttamente dallo smartphone, con invio automatico verso Google Maps a bordo, di seguire in tempo reale lo stato di ricarica e l’autonomia residua, e di gestire da remoto sia l’avvio della ricarica, anche programmata su orari specifici, sia il pre-condizionamento dell’abitacolo prima ancora di salire in auto.

Non manca la possibilità di localizzare il veicolo, attivare fari e clacson a distanza, individuare le colonnine di ricarica più vicine e gestire le funzioni elettriche più avanzate, come la ricarica bidirezionale V2L e V2G, che permette in certi Paesi di reimmettere energia nella rete elettrica domestica. L’app sarà distribuita progressivamente nei mercati europei, per poi estendersi gradualmente a tutta la gamma Renault, continuando ad arricchirsi di nuove funzioni nel tempo.

Nel complesso, la nuova Renault Megane E-Tech Electric conferma come la vera sfida delle auto elettriche di oggi non riguardi soltanto autonomia e potenza, ma anche e soprattutto la capacità di rendere semplice ciò che, fino a poco tempo fa, sembrava complicato: guidare, ricaricare e vivere l’auto ogni giorno con la stessa naturalezza di un modello a benzina, ma con tutti i vantaggi in più che solo l’elettrico sa offrire.