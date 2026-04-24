Ufficio Stampa Renault La Renault Twingo E-Tech Electric si aggiudica il Car Design Award 2026 a Milano

Torna a far parlare di sé la Renault Twingo. Nata negli anni Novanta, è ripartita più forte che mai e, in versione elettrica, si riprende il centro della scena con il prestigioso Car Design Award 2026. Mentre la Design Week raggiungeva il suo culmine, Laurens Van den Acker, Chief Design Officer di Renault Group, ha ritirato il premio durante una cerimonia all’ADI Design Museum di Milano, tenendo una masterclass su quanto lo stile possa influenzare le nuove rotte della mobilità sostenibile.

Il trionfo tra le auto di produzione

Da tradizione annuale, la giuria internazionale del Car Design Award, composta da alcuni dei nomi più autorevoli del giornalismo automotive mondiale, stabilisce i migliori progetti secondo tre categorie: Concept Cars, Production Cars e Brand Design Language. L’organo giudicante decreta quale visione creativa ha saputo unire maggiormente coerenza stilistica e lettura delle mutazioni culturali del nostro tempo e, nell’edizione 2026, la Renault Twingo E-Tech Electric ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Production Cars. Alla Casa francese viene riconosciuto il merito di aver ricondotto ai fasti gloriosi un nome mitico, evitando la trappola del “retrò a tutti i costi”.

I giurati motivano così il verdetto:

“Fortemente identitario, il design vivace di Twingo E Tech Electric unisce con intelligenza stile, simpatia e accessibilità. È una city car capace di trasformare il piccolo formato in un autentico statement di stile, evocando con gusto la forma monovolume della Twingo originale per conquistare sia chi l’ha vissuta negli Anni ’90 sia chi la scopre oggi.”

Al di là dell’estetica, il trionfo attesta come Renault sia riusciva a salvare l’anima “pop” della Twingo originale. Con semplicità e un pizzico di emozione la quattro ruote d’oltralpe torna a colorare le strade a prezzi di listino democratici, abbattendo la barriera che spesso separa il design d’autore dal grande pubblico.

Non era facile riproporre la sagoma da monovolume tascabile, che nel 1992 fece innamorare con i suoi fari “a ranocchio” e uno spazio interno sorprendente in rapporto alle dimensioni esterne. Eppure, il Centro Stile ha azzeccato ogni ingrediente: la pulizia delle linee e l’aggiunta di tecnologie di ultima generazione arricchiscono la Twingo E-Tech Electric, ed è ora lei il nuovo metro di paragone per muoversi tra le affollate vie urbane in modo agile. Alla faccia di chi incolpa i mezzi elettrici di poca personalità.

Un futuro elettrico che parla al cuore

Seminare la concorrenza tra le auto di produzione ai Car Design Awards a Milano, nel corso della Design Week, porta un ulteriore significato: il futuro della mobilità a zero emissioni non deve necessariamente essere freddo o asettico. Si può restare fedeli a una storia, trasformando la necessità della transizione energetica in un’opportunità per ridisegnare il piacere di muoversi lungo le nostre strade.

Con il trofeo messo in bacheca, Renault conserva la sua posizione di leader nel definire il volto delle città di domani. La Twingo è rinata, pronta a conquistare l’attuale generazione di automobilisti con la stessa ricetta di trent’anni fa: intelligenza, accessibilità e quella simpatia contagiosa che, a quanto pare, non passa mai di moda.