Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo E-Tech: dimensioni compatte fuori, ma grandi dentro

La Renault Twingo E-Tech Electric è compatta, basti pensare che è lunga appena 3,79 metri, tuttavia, il suo passo è di 2,49 metri. Questo le consente di avere una gestione volumetrica interna davvero stupefacente, infatti, la sua abitabilità riesce a eguagliare quella di modelli di categoria superiore. La vettura è omologata per ospitare quattro passeggeri adulti in un abitacolo a cui si accede tramite una carrozzeria a cinque porte. Questa scelta costruttiva non altera la fluidità delle linee, garantendo al contempo una funzionalità pratica per l’utilizzo urbano.

Spazio interno in abbondanza

L’analisi dello spazio posteriore evidenzia un raggio alle ginocchia che può raggiungere i 16 centimetri. I dati tecnici indicano una larghezza alle spalle di 1.384 mm per la prima fila e di 1.305 mm per la seconda, mentre la larghezza ai gomiti è rispettivamente di 1.395 mm e 1.370 mm. Un pilastro della modularità di questo modello è il sistema di sedili posteriori indipendenti, disponibili di serie in tutti gli allestimenti, che possono scorrere separatamente su un binario di 17 centimetri.

Questa regolazione permette di privilegiare, a seconda delle necessità, lo spazio per le gambe dei passeggeri o la capacità di carico del bagagliaio. La manovra di scorrimento è facilitata dalla possibilità di agire sui sedili sia dall’abitacolo che dal vano bagagli. Gli schienali posteriori possono inoltre essere inclinati in tre diverse posizioni per regolare il comfort posturale degli occupanti.

Abbondanza anche nel bagagliaio

Il vano bagagli offre una capacità di carico variabile tra i 305 e i 360 litri (VDA), determinata dalla posizione della panchetta posteriore. Qualora si renda necessario il trasporto di carichi voluminosi, gli schienali posteriori possono essere abbattuti singolarmente tramite linguette laterali, portando il volume totale a 1.010 litri.

Nell’allestimento Techno, la modularità è ulteriormente estesa dalla possibilità di ribaltare lo schienale del sedile passeggero anteriore. Tale configurazione permette di ottenere una lunghezza di carico orizzontale di 2,00 metri, consentendo il trasporto di oggetti lunghi che solitamente non trovano spazio in una city-car.

Per quanto riguarda l’organizzazione degli oggetti quotidiani, l’abitacolo dispone di oltre dieci vani portaoggetti aperti per una capienza complessiva di 19 litri. Nella zona anteriore si trova una console centrale da 3,6 litri, tasche nelle porte da 1,8 litri ciascuna e un bordo d’appoggio sulla plancia, davanti al passeggero, per i piccoli dispositivi. I passeggeri posteriori possono contare su circa 6 litri di spazio supplementare, inclusi i vani sugli schienali dei sedili anteriori. Sotto il pianale del bagagliaio è presente un ulteriore scomparto da 50 litri, coperto da un tappetino rinforzato a doppia apertura, progettato specificamente per ospitare i cavi di ricarica in modo ordinato.

Grande personalizzazione

La personalizzazione funzionale è affidata al sistema YouClip, che prevede punti di fissaggio preinstallati in cui agganciare accessori compatibili. Questi punti si trovano sia nella parte anteriore che nel bagagliaio e supportano elementi quali borse pieghevoli, supporti per smartphone, lampade LED o ganci per la spesa.

Ulteriori accessori includono braccioli centrali con contenitore chiuso e divisori per la console, disponibili in diverse colorazioni per suddividere lo spazio tra i sedili anteriori. Il design interno integra elementi descrittivi della modularità, come lo slogan “inventate la vita che vi piace” e il “Twingo alphabet” in rilievo sul cielo dell’abitacolo. L’accesso ai liquidi tecnici per la manutenzione è stato razionalizzato tramite il cofano anteriore, apribile con un attrezzo dedicato per permettere il rabbocco senza complessità strutturali.