Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo E-Tech: una lista di accessori per personalizzare gli interni

Entrare nell’abitacolo della nuova Renault Twingo E-Tech Electric non significa semplicemente sedersi in una city-car, ma immergersi in un universo di personalizzazione dove ogni dettaglio è pensato per “inventarsi la vita che si vuole”. La vera anima di questa vettura risiede nella sua straordinaria offerta di accessori e soluzioni modulari, progettate per trasformare lo spazio urbano in un ambiente allegro, ordinato e altamente tecnologico.

Il sistema YouClip: l’ingegno a portata di mano

La rivoluzione della praticità quotidiana passa per il debutto del sistema YouClip, una novità assoluta per la gamma Renault in Europa. Si tratta di punti di fissaggio preinstallati (tre in totale, situati nella zona anteriore e nel bagagliaio) che permettono di agganciare con un semplice gesto una serie di accessori specifici.

La lista delle opzioni è ricca e variegata: si va dal pratico supporto 3-in-1 (che integra porta-bevande, lampada LED e gancio) alla borsa della spesa pieghevole in tinta verde, fino all’organizzatore di cavi per smartphone e al copribagagliaio in tela. Questi elementi, dai prezzi accessibili (come i 15 euro del gancio semplice o i 55 euro della soluzione 3-in-1), permettono di configurare l’auto in base alle necessità del momento, mantenendo l’abitacolo sempre organizzato.

Stile e colore

L’allegria tipica del modello viene enfatizzata da accessori cromatici che creano un richiamo continuo con l’esterno. L’elemento più iconico è senza dubbio l’e-pop shifter, la leva del cambio a forma di rossetto (disponibile nella versione Techno), che può essere personalizzata con i caratteri del nuovo “Twingo alphabet” in tre varianti: argento, rosso o verde.

Questo linguaggio visivo prosegue con i tappetini per la console centrale e i separatori stampati in 3D (porta-lattine e porta-bottiglie), disponibili in bianco, rosso e verde per vivacizzare lo spazio tra i sedili anteriori. Persino la chiave Keyless Entry può essere vestita con cover nei colori della carrozzeria, come il Giallo Mango o il Rosso Assoluto. Per chi cerca un tocco di eleganza notturna, sono disponibili le soglie porta illuminate con il monogramma Twingo.

Tecnologia “umanizzata” e benessere sonoro

L’esperienza a bordo è definita dal sistema OpenR Link con Google integrato (di serie sulla Techno), che trasforma il display da 10,1″ in un tablet connesso. Qui vive Reno, l’avatar virtuale potenziato da ChatGPT, capace di rispondere a domande di cultura generale o di gestire funzioni del veicolo come la programmazione della ricarica.

Il benessere sensoriale è completato dall’impianto audio Arkamys Auditorium a 6 altoparlanti, che offre quattro “mondi sonori” (Naturel, Live, Club e Podcast) sviluppati in collaborazione con il compositore Jean-Michel Jarre. Anche la sequenza di benvenuto visiva e sonora è stata curata dall’artista francese per accogliere i passeggeri in un’atmosfera ottimista.

Soluzioni di carico e ricarica bidirezionale

La modularità non dimentica la versatilità del carico. Oltre ai sedili posteriori scorrevoli di 17 cm, la Twingo offre accessori come il bracciolo centrale a forma di cuscino che funge da contenitore chiuso. Per la protezione, si può scegliere tra diverse tipologie di tappetini (Premium, Comfort o in gomma) e teli copriauto personalizzati.

Infine, la tecnologia si fa utilità con il Pack Advanced Charge (490 euro), che abilita la ricarica rapida in corrente continua a 50 kW e la ricarica bidirezionale V2L. Grazie all’adattatore dedicato Power to Object, è possibile collegare alla batteria dell’auto qualsiasi apparecchio elettrico da 220V, trasformando la Twingo in una vera e propria fonte di energia mobile.