Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo: effetto simpatia garantito

Il paesaggio urbano europeo si appresta ad accogliere nuovamente un volto familiare, ma profondamente rinnovato: la nuova Renault Twingo E-Tech Electric. Non è solo un’auto, ma un’operazione di design emozionale che punta a riportare il sorriso nelle nostre città, unendo la nostalgia per il modello iconico del 1992 a una tecnologia elettrica finalmente democratica. Con una lunghezza compatta di 3,79 metri e ruote spinte ai quattro angoli della carrozzeria, la Twingo riafferma la sua personalità incisiva e moderna.

Un design esterno che veicola allegria

L’estetica della nuova Twingo è definita da forme arrotondate ed espressive che richiamano immediatamente quel “faccino” allegro dell’originale. Il frontale è caratterizzato da uno sguardo gioviale, grazie alle luci diurne a LED a forma di arco che restano sempre accese per garantire un riconoscimento immediato. La calandra disegna un sottile sorriso che integra il nome del modello, mentre il profilo longilineo nasconde con eleganza le due porte posteriori, mantenendo la fluidità di una monovolume.

Ogni dettaglio è stato studiato per suscitare emozioni: dal lunotto posteriore che rivisita l’iconico “alfabeto Twingo” in chiave digitale, fino alla scelta di sei tinte vivaci come il Giallo Mango o il Verde Assoluto, identico a quello della showcar del 2023. Persino i cerchi e i copricerchi da 16” o 18” portano nomi evocativi di giochi per bambini, come Domino o Mikado, sottolineando lo spirito ludico della vettura.

Abitacolo: un concentrato di praticità

Entrando nell’abitacolo, la sensazione di leggerezza è immediata grazie alla plancia cilindrica e colorata che sembra quasi sospesa. Il cuore tecnologico è rappresentato dal doppio display orizzontale OpenR, con uno schermo multimediale da 10” che accoglie il conducente con animazioni giocate sull’ottimismo e un suono di benvenuto curato da Jean-Michel Jarre. Al centro della console spicca l’iconico pulsante rosso delle quattro frecce, ora racchiuso in una capsula trasparente.

La praticità resta il pilastro fondamentale: nonostante le dimensioni esterne ridotte, la Twingo è “grande dentro” grazie ai sedili posteriori indipendenti e scorrevoli su 17 centimetri, che permettono di modulare lo spazio tra passeggeri e bagagliaio. Con lo schienale del passeggero anteriore abbattuto, la lunghezza di carico raggiunge i 2 metri, una prodezza per il segmento. L’ambiente è ulteriormente personalizzabile con accessori colorati come l’e-pop shifter a forma di rossetto o i pratici punti di fissaggio YouClip per borse e auricolari,.

Il successo travolgente

Mentre la Twingo si prepara al debutto commerciale, Renault Italia celebra un primo trimestre 2026 da record. La marca ha registrato una crescita del 12,3% nei volumi rispetto all’anno precedente, con un totale di 26.266 immatricolazioni e una quota di mercato del 4,9%,. Questo exploit ha permesso a Renault di balzare dal settimo al 4° posto nella classifica dei costruttori in Italia.

La strategia di elettrificazione sta dando i suoi frutti, con un incremento del 78,5% delle vendite full hybrid ai privati. In questo contesto di fiducia, la nuova Twingo E-Tech Electric ha già dimostrato il suo potenziale raccogliendo 500 ordini ancor prima di arrivare ufficialmente nelle concessionarie.

A commento di questi risultati, Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, ha dichiarato: “I risultati del primo trimestre 2026 confermano la forza di Renault in Italia, con una crescita superiore al mercato e il raggiungimento del 4° posto tra i costruttori. L’aumento dei volumi, la solidità della Rete e le ottime performance nell’elettrificazione, in particolare nel canale a privati, dimostrano la fiducia dei clienti nella nostra gamma. Il successo di Clio e Captur e l’ottimo avvio di Twingo E-Tech Electric confermano che la nostra strategia è in linea con le esigenze del mercato”.