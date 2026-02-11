Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Renault La nuova elettrica di Renault parte da meno di 20.000 euro

La gamma della Renault Twingo E-tech Electric si arricchisce con un nuovo allestimento. Da questa settimana, infatti, è ordinabile in Italia la versione Evolution, caratterizzata da un prezzo accessibile e una buona autonomia e pensata, quindi, per soddisfare le esigenze dei clienti alla ricerca di un’auto comoda da usare per muoversi a zero emissioni, prevalentemente in ambito urbano. Andiamo a scoprire caratteristiche e prezzi della nuova variante della Twingo che rappresenta un progetto chiave per Renault e anche un’interessante opportunità per tutti gli automobilisti alla ricerca di una nuova vettura da acquistare senza spendere troppo.

Un’elettrica accessibile

La nuova Renault Twingo in versione E-tech Electric con allestimento Evolution rappresenta un simbolo della gamma Renault e punta a offrire una mobilità a zero emissioni ma con un prezzo decisamente contenuto per gli standard delle elettriche (come vedremo di seguito, il listino parte da meno di 20.000 euro). Alla base del progetto c’è la batteria di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato) che rappresenta una novità assoluta per il Gruppo Renault. Si tratta di una tecnologia di grande importanza per il segmento delle auto elettriche economiche e che va ad affiancarsi anche alle nuove batterie al sodio, un’altra soluzione che abbina costi ridotti e una resistenza elevata.

La capacità complessiva è pari a 27,5 kWh mentre l’autonomia può arrivare a 263 chilometri nel ciclo WLTP. Questa batteria si caratterizza per un’architettura cell-to-pack che consente non solo di integrare un maggior numero di celle senza aumentare le dimensioni, ma anche di ridurre il costo di produzione (secondo l’azienda la riduzione del costo della batteria è pari a circa il 20%). A incrementare le potenzialità del modello c’è anche l’efficienza di funzionamento e, quindi, i consumi ridotti che hanno un impatto positivo sull’autonomia reale.

Ricordiamo che la nuova elettrica della Casa francese è stata presentata in anteprima italiana pochi mesi fa, con l’obiettivo di ritagliarsi subito uno spazio da protagonista. Il lancio della versione Evolution ricopre un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei target fissati da Renault. Il prezzo ridotto e le buone caratteristiche tecniche, ideali per chi punta a utilizzare la vettura in ambito urbano, sono fattori che possono fare la differenza.

Prezzi e disponibilità

Il listino prezzi della Renault Twingo E-tech Electric con l’arrivo della versione Evolution parte ora da 19.500 euro, prezzo riservato al nuovo allestimento della city car elettrica. La Casa francese ha, quindi, mantenuto la promessa, con il lancio di un’elettrica da meno di 20.000 euro che diventa anche il suo modello a zero emissioni più accessibile di sempre. In gamma è disponibile anche la Techno, ordinabile con un prezzo chiavi in mano di 21.100 euro e dotata della stessa batteria da 27,5 kWh e dello stesso motore da 80 CV dell’allestimento più economico. La versione Evolution dell’elettrica di Renault è ora ordinabile in Italia. I clienti interessati hanno la possibilità di recarsi in concessionaria per scoprire tutti i dettagli relativi all’offerta commerciale prevista per il nostro mercato dalla Casa francese.