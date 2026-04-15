Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo E-Tech: un salotto digitale

Quando nel 1992 la prima Renault Twingo fece il suo debutto, rivoluzionò il mercato con la sua filosofia “inventatevi la vita che vi piace”. Oggi, la nuova Twingo E-Tech Electric torna per riprendersi lo scettro di game changer, trasformando radicalmente il concetto di city-car attraverso un’anima profondamente digitale e connessa. Se l’esterno conserva quel “faccino” allegro e lo sguardo birichino ereditato dal passato, è all’interno che avviene la vera metamorfosi in un ecosistema tecnologico degno dei segmenti superiori.

Un ecosistema digitale raffinato

Appena si sale a bordo, l’auto “prende vita” stimolando i sensi. Una sequenza di benvenuto visiva e sonora, curata in collaborazione con il celebre compositore Jean-Michel Jarre, accoglie il conducente mentre i display si accendono in un concentrato di ottimismo. L’elemento visivo dominante è il doppio display orizzontale OpenR, una configurazione di serie su tutte le versioni che include un driver display digitale da 7” e un generoso touchscreen centrale da 10”.

Questi schermi non sono semplici strumenti di controllo, ma superfici animate da grafiche giocose appositamente sviluppate per rendere ogni interazione un piccolo momento di piacere. Il vero fulcro dell’esperienza multimediale è il sistema OpenR Link con Google integrato, una novità assoluta per il segmento A.

Gestibile con la fluidità di un moderno tablet, il sistema permette di utilizzare nativamente i servizi più amati: Google Maps, Google Assistant e un catalogo di oltre 100 applicazioni tramite Google Play. La navigazione diventa così un’esperienza senza stress grazie al Route Planner per veicoli elettrici. Questo software pianifica il percorso ottimale suggerendo le soste di ricarica necessarie, analizzando in tempo reale dati come i consumi, la temperatura esterna e persino le preferenze di pagamento del conducente.

L’assistente digitale

A rendere la tecnologia più “umana” ci pensa Reno, l’avatar virtuale dalla spiccata personalità. Reno non è un semplice assistente vocale, ma un vero copilota digitale specializzato nella mobilità elettrica. Gli si può chiedere di programmare una ricarica o di spiegare come collegare lo smartphone via Bluetooth, ottenendo risposte basate sulla vasta conoscenza del veicolo. Inoltre, grazie all’integrazione con l’intelligenza artificiale di ChatGPT (versione 4o-mini), Reno può sostenere conversazioni fluide su temi di cultura generale, diventando un compagno di viaggio istruttivo e divertente.

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La musica con una marcia in più

L’intrattenimento a bordo della nuova Twingo raggiunge vette inedite per una city-car. Gli utenti possono scaricare applicazioni per ascoltare musica in alta definizione come Amazon Music, guardare serie su Prime Video o HBO Max durante le soste, o sfidare i passeggeri con il gioco musicale SongPop for Renault. Per la prima volta, Renault include inoltre 2 gigabyte di dati al mese per 3 anni, permettendo fino a 40 ore di streaming musicale senza dover utilizzare il traffico dati dello smartphone, evitando così il surriscaldamento del dispositivo.

L’esperienza sonora è altrettanto curata: nella versione Techno, l’impianto Arkamys Auditorium a 6 altoparlanti offre diversi ambienti acustici per adattarsi ai gusti degli occupanti. Infine, la multimedialità non finisce quando si scende dall’auto: tramite l’App My Renault, il proprietario può gestire da remoto la ricarica, localizzare il veicolo e persino consultare lo “stato di salute” meccanico tramite la manutenzione connessa. Con questo pacchetto tecnologico, la nuova Twingo E-Tech Electric non si limita a muoversi in città, ma offre un vero e proprio spazio di vita digitale accessibile a tutti.