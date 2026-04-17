Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Nuova Renault Twingo E-Tech: porte aperte il 18 e 19 aprile

Il weekend del 18 e 19 aprile segna il debutto ufficiale della nuova Renault Twingo E-Tech Electric presso le concessionarie italiane. Il cosiddetto “porte aperte” serve a fare conoscere al grande pubblico nostrano un modello progettato per democratizzare la mobilità elettrica, con un prezzo di listino che parte da 19.500 euro per la versione Evolution e 21.100 euro per la Techno, senza vincoli di rottamazione o finanziamento. La strategia di Renault mira a offrire una city-car moderna che riduca i costi di utilizzo, dichiarando un costo di esercizio su quattro anni inferiore a quello di un’auto ibrida di pari categoria.

Il piano con Enel

Per incentivare la transizione, Renault ha siglato un accordo con Enel Energia che include l’offerta “Enel Night Free”. Chi acquista la vettura entro il 4 maggio 2026 può beneficiare, per tre anni, del prezzo della componente luce azzerato dalle 00:00 alle 07:00 per le ricariche domestiche, fino a un massimo di 140 kWh al mese. Questa promozione equivale a circa 30.000 km di percorrenza gratuita in tre anni.

Sviluppata in tempi record

Sotto il profilo tecnico, la Twingo E-Tech Electric è la prima vettura del marchio sviluppata in sole 100 settimane, grazie a una collaborazione internazionale che ha coinvolto i centri di ingegneria in Francia e in Cina. L’auto poggia sulla piattaforma RGEV small, la stessa utilizzata per Renault 5, che garantisce agilità urbana con un diametro di sterzata di 9,87 metri. Il design esterno, lungo 3,79 metri, riprende le forme iconiche della prima generazione del 1992, reinterpretandole con fari Full LED e un frontale caratterizzato da una calandra a “sorriso”.

L’abitacolo è progettato secondo il concetto di “piccola fuori, grande dentro”. La praticità è assicurata dai sedili posteriori separati e scorrevoli di 17 cm, di serie su tutte le versioni, che permettono di variare il volume del bagagliaio da 260 a 360 litri. Nella versione Techno, la modularità aumenta grazie allo schienale del passeggero anteriore abbattibile, che consente una lunghezza di carico fino a 2 metri. Un’altra novità è il sistema YouClip, che prevede punti di fissaggio preinstallati per accessori come porta-bevande, lampade a LED o borse pieghevoli.

La dotazione tecnologica è un punto di riferimento per il segmento A. Tutte le versioni montano un doppio display orizzontale OpenR, composto da un cruscotto digitale da 7″ e un touchscreen centrale da 10,1″. L’allestimento Techno include il sistema OpenR Link con Google integrato, che offre navigazione con Google Maps, assistente vocale e oltre 100 applicazioni scaricabili. Al sistema è integrato l’avatar virtuale Reno, che utilizza ChatGPT per interagire in modo fluido con il conducente e gestire funzioni come la programmazione della ricarica.

Motore, autonomia e ricarica

Il sistema propulsivo della Twingo E-Tech prevede un motore elettrico da 60 kW (82 CV) e 175 Nm di coppia, alimentato da una batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 27,5 kWh. Questa tecnologia riduce del 20% i costi di produzione limitando l’uso di metalli critici. L’autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP arriva a 263 km.

Di serie è presente un caricabatterie in corrente alternata (AC) da 6,6 kW, che ricarica l’auto dal 10 al 100% in 4 ore e 5 minuti. Con il pack opzionale Advanced Charge (490 euro), la potenza AC sale a 11 kW e si aggiunge la ricarica rapida in corrente continua (DC) da 50 kW, per passare dal 10 all’80% di energia in 30 minuti. Questo pacchetto abilita anche la ricarica bidirezionale V2L, permettendo di alimentare dispositivi esterni a 220V tramite la batteria dell’auto.