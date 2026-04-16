Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo E-Tech: quando la tecnologia è di segmento superiore

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta sul mercato, non solo come erede di quella piccoletta dal design irresistibile nata nei primi anni ’90, ma come un vero e proprio “game changer” tecnologico per il segmento A. L’obiettivo dichiarato di Renault è democratizzare la mobilità elettrica, offrendo dotazioni e sistemi di assistenza solitamente riservati a categorie superiori, rendendo ogni spostamento urbano un’esperienza fluida e iper-connessa.

Un mare di tecnologia

L’abitacolo si snoda intorno al doppio display orizzontale OpenR, una configurazione di serie su tutte le versioni che proietta immediatamente il conducente in una dimensione moderna. Di fronte al guidatore si trova un driver display digitale da 7” per le informazioni essenziali, mentre al centro svetta il touchscreen multimediale da 10,1” . L’interazione inizia ancora prima di partire: una sequenza di benvenuto visiva e sonora, curata in collaborazione con il compositore Jean-Michel Jarre, accoglie gli occupanti stimolando i sensi e creando un’atmosfera di “ottimismo digitale”.

Nella versione Techno, il sistema OpenR Link con Google integrato diventa lo strumento indispensabile per la vita quotidiana. Semplice e intuitivo come un tablet, permette l’accesso nativo a Google Maps, Google Assistant e al catalogo Google Play, che offre una ricchezza di contenuti record per il segmento con oltre 100 applicazioni scaricabili, tra cui Amazon Music, Prime Video e il browser Vivaldi. Per supportare questa mole di dati, Renault offre per la prima volta 2 gigabyte al mese inclusi per tre anni, garantendo fino a 40 ore di streaming musicale senza gravare sullo smartphone dell’utente.

C’è anche l’avatar virtuale

L’innovazione più “umana” è rappresentata da Reno, l’avatar virtuale specializzato nella mobilità elettrica. Reno funge da vero copilota: può programmare la ricarica, spiegare le funzioni dell’auto o rispondere a curiosità tecniche. Grazie all’integrazione di ChatGPT (versione 4o-mini), l’avatar è in grado di sostenere conversazioni fluide e rispondere a domande di cultura generale, rendendo il viaggio interattivo e divertente.

Tanti gli ADAS

Dal punto di vista della dinamica di guida, la tecnologia si traduce in efficienza e sicurezza. Debutta la funzione One Pedal, che permette di gestire la frenata rigenerativa su quattro livelli tramite le palette al volante, arrivando all’arresto completo del veicolo senza toccare il freno, ideale per il traffico cittadino. La sicurezza è garantita da 24 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS).

Tra questi spiccano l’Easy Park Assist, novità assoluta per la categoria, e il sistema Occupant Safe Exit Alert, che avvisa i passeggeri se sta arrivando un veicolo mentre aprono la portiera. Per promuovere una guida responsabile, il veicolo include il Safety Score e il Safety Coach, che analizzano lo stile di guida e offrono consigli personalizzati per ridurre i rischi.

Gestione energetica all’avanguardia

Anche la gestione energetica è all’avanguardia. La batteria LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 27,5 kWh è ottimizzata per l’uso urbano, garantendo un’autonomia fino a 263 km. Grazie al pack Advanced Charge, la Twingo abilita la ricarica bidirezionale V2L (vehicle-to-load): tramite un adattatore, è possibile collegare alla batteria dell’auto dispositivi esterni da 220 V, come biciclette elettriche o attrezzature da campeggio.

Infine, tramite l’app My Renault, l’utente può gestire tutto da remoto: dalla localizzazione del veicolo alla programmazione del pre-condizionamento dell’abitacolo, entrando così a pieno titolo nell’era della manutenzione connessa.