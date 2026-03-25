Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Renault Renault Twingo E-Tech: lo stile fa la differenza

L’effetto nostalgia è garantito, così come quello simpatia. Basta uno sguardo per innamorarsene subito. La Renault Twingo è tornata sulle nostre strade per riallacciare un legame diretto con la mitica vettura che ha stravolto il segmento delle utilitarie nel 1992.

L’originale aveva una forza quasi anarchica e seppe imporsi in modo tracimante in tutta Europa (Italia inclusa), quella odierna si pone sulla scena con la medesima ambizione: rilanciare il pianeta delle citycar grazie al motore elettrico. Un’elettrificazione che preannuncia di essere democratica, grazie a un prezzo di partenza (19.500 euro) davvero intrigante. L’abbiamo provata in anteprima sulle strade di Ibiza, dunque, vediamo come va.

Un design che parla al cuore

Lo dicevamo nella premessa, guardando la nuova Twingo è impossibile non sorridere. I designer hanno compiuto un lavoro magistrale nel reinterpretare il DNA della prima generazione in chiave moderna. Il profilo da monovolume rimane fedele all’originale, ma le linee si sono fatte più pure e tecniche.

Il frontale “sorridente” è dominato da luci diurne a LED a forma di arco che conferiscono all’auto uno sguardo gioviale ed espressivo, quasi umano. Un dettaglio raffinato è l’inserto in tinta carrozzeria che collega i fari, incapsulati in una fascia nera che ne sottolinea la modernità.

Le proporzioni sono state studiate per conferire una presenza incisiva su strada: nonostante una lunghezza compatta di 3,79 metri, il passo è stato allungato a 2,49 metri, portando le ruote agli angoli estremi della carrozzeria. Questo, unito a cerchi che possono arrivare fino a 18 pollici con design dai nomi evocativi come Mikado o Reverso, regala alla Twingo una postura solida e dinamica.

La palette cromatica è un inno all’allegria: dal Verde Assoluto (identico a quello della showcar) al Giallo Mango e al Rosso Assoluto, ogni tinta è pensata per interagire con la luce e valorizzare le forme arrotondate del veicolo. Le vernici sono sei in totale.

Allegria digitale

Salire a bordo della Twingo E-Tech Electric significa entrare in un mondo dove la tecnologia incontra la spensieratezza. La plancia, dal design cilindrico e colorato, sembra quasi sospesa, creando una sensazione di estrema leggerezza. Al centro spicca l’iconico pulsante rosso delle luci di emergenza, ora protetto da una capsula trasparente, un ponte tra passato e futuro.

La modernità è garantita dal doppio display orizzontale OpenR: uno schermo da 7’’ per il conducente e un display multimediale centrale da 10’’. Tuttavia, la Twingo non dimentica le sue origini di campionessa di praticità. Nonostante le dimensioni esterne da segmento A, l’abitabilità è da segmento superiore. Il segreto risiede nei sedili posteriori separati e scorrevoli di 17 cm, di serie su tutte le versioni, che permettono di modulare lo spazio tra passeggeri e bagagliaio (che arriva fino a 360 litri).

La modularità raggiunge l’apice nella versione Techno, dove abbattendo il sedile del passeggero anteriore si ottiene una lunghezza di carico di ben 2 metri, un record per una city-car così piccola. Chicche come il sistema di fissaggio YouClip e accessori creativi come l’e-pop shifter a forma di rossetto completano un abitacolo progettato per essere “vissuto”.

Un motore da 80 CV

Sotto la carrozzeria batte un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (80 CV) e 175 Nm di coppia. Potrebbe sembrare una potenza contenuta, ma su un’auto leggera (da 1.200 kg) si traduce in una reattività sorprendente: lo scatto da 0 a 50 km/h avviene in soli 3,85 secondi, rendendo ogni ripartenza al semaforo un momento di puro piacere.

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La piattaforma RGEV small (la stessa della R5 E-Tech) garantisce un raggio di sterzata ridottissimo (9,87 metri), permettendo manovre e inversioni a U con una facilità disarmante. Per chi affronta il traffico intenso, la funzione One Pedal (disponibile su Techno) è una rivelazione: permette di decelerare fino al completo arresto semplicemente sollevando il piede dall’acceleratore, riducendo lo stress della guida urbana.

Autonomia di 263 km

Renault ha scelto per Twingo una batteria di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 27,5 kWh. È una scelta strategica: questa tecnologia è più sostenibile, non utilizza metalli critici e offre un rapporto costo/autonomia ideale per l’uso cittadino. L’autonomia dichiarata arriva fino a 263 km (ciclo WLTP), più che sufficienti per coprire la media di 35 km giornalieri degli automobilisti europei, richiedendo una ricarica completa solo una o due volte a settimana.

Sul fronte della ricarica, la Twingo è flessibile. Di serie offre un caricabatterie in corrente alternata (AC) da 6,6 kW che permette un pieno (10-100%) in circa 4 ore e 5 minuti. Per chi cerca più versatilità, l’opzione Advanced Charge (a soli 490 euro) è imperdibile: porta la ricarica AC a 11 kW (2 ore e 35 minuti per il pieno) e aggiunge la ricarica rapida in corrente continua (DC) da 50 kW, capace di passare dal 10 all’80% di energia in soli 30 minuti.

Questo pacchetto abilita anche la ricarica bidirezionale V2L (Vehicle-to-Load), permettendo di alimentare dispositivi esterni da 220V direttamente dalla batteria dell’auto.

Tecnologia e sicurezza

La Twingo E-Tech Electric è la prima del suo segmento a integrare il sistema OpenR Link con Google integrato. Navigazione con Google Maps, assistente vocale e oltre 100 app scaricabili da Google Play rendono l’auto connessa come uno smartphone. La vera novità però è Reno, l’avatar virtuale che funge da copilota: grazie all’integrazione di ChatGPT (versione 4o-mini), Reno può rispondere a domande di cultura generale e aiutare a gestire le funzioni del veicolo in modo fluido e naturale.

Anche la sicurezza non è stata trascurata. Con il programma Human First, la vettura offre fino a 24 dispositivi ADAS, inclusi il sistema di controllo avanzato del conducente con telecamera interna per rilevare la stanchezza, la frenata d’emergenza automatica e l’assistenza al parcheggio. Gli innovativi strumenti Safety Score e Safety Coach analizzano lo stile di guida e offrono consigli personalizzati per renderla più responsabile e sicura.

Come va su strada

Guidare la nuova Renault Twingo significa immergersi in un’esperienza piacevole, garbata e divertente. Concepita per veleggiare soprattutto in città, può donare qualche bella soddisfazione anche fuori dal suo habitat naturale (autonomia permettendo). Nata sulla solida piattaforma RGEV small, il motore elettrico da 82 CV offre un’erogazione “sprintosa”, perfetta per districarsi nella giungla cittadina. Grazie alla batteria LFP da 27,5 kWh, l’autonomia dichiarata di 263 km promette di coprire i tragitti urbani senza l’ansia della ricarica.

A onor del vero, dopo la nostra prova di oltre 100 chilometri bisogna constatare che quanto afferma Renault sia reale. Nel nostro tragitto il consumo è stato di 11,2 kWh ogni 100 km. Decisamente un bell’andare e il merito va anche al grande lavoro di efficienza aerodinamica che i tecnici della Casa francese hanno fatto per la loro piccola creatura.

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Tornando all’aspetto dinamico, l’assetto della vettura rivela un’anima quasi battagliera. Lo sterzo è diretto e preciso, mentre le sospensioni riescono a filtrare le imperfezioni dell’asfalto senza risultare troppo morbide, garantendo stabilità anche quando si disegnano le curve. Un tocco di classe tecnologica, almeno per questa categoria, è la possibilità di gestire la rigenerazione dell’energia tramite le palette al volante, rendendo la guida più coinvolgente e personalizzabile.

Anche il pedale del freno trasmette un feeling solido e ben modulabile, contribuendo a un comfort complessivo elevato, supportato anche dalla morbidezza dei sedili. Inoltre, la funzione One Pedal (disponibile solo sulla Techno) manifesta tutte le sue qualità: facile da usare e prezioso nel recuperare l’energia in fase di rilascio del piede. In poche parole, la Twingo può essere la perfetta partner per le scorribande giornaliere nelle nostre città.

Listino prezzi

La nuova Renault Twingo E-Tech Electric è prodotta nello stabilimento europeo di Novo Mesto, in Slovenia, seguendo criteri di sostenibilità che ne riducono del 60% l’impronta di carbonio rispetto a una city-car termica equivalente.

La gamma è semplice e trasparente: la versione Evolution parte da un prezzo “chiavi in mano” di 19.500 euro, rendendo l’elettrico finalmente accessibile a una platea vastissima. La più ricca versione Techno, che include il sistema Google completo, la funzione One Pedal e la retrocamera, è proposta a 21.100 euro.