Ufficio Stampa Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre: l'elettrica da collezione

A tre anni dal suo debutto, la Rolls-Royce Spectre ha smesso di essere una scommessa tecnologica per trasformarsi in un asset emotivo e finanziario di valore duraturo. Le ultime analisi condotte confermano che questa vettura è stata concepita con la medesima filosofia che definisce ogni modello della Casa, stabilendo saldamente il suo posto fra le vetture più ricercate dai collezionisti del lusso. La Spectre non è più considerata un semplice acquisto a breve termine, ma un “Future Classic” destinato a essere preservato, ammirato e tramandato per generazioni.

Il compimento di una profezia

L’attuale successo della Spectre rappresenta la realizzazione di una visione espressa oltre 120 anni fa. Nel 1900, Charles Stewart Rolls predisse che l’auto elettrica sarebbe diventata estremamente utile grazie alla sua silenziosità e assenza di vibrazioni, una volta stabilita una rete di ricarica. Oggi, la Spectre dimostra la lungimiranza di quel pensiero, offrendo quella che molti esperti definiscono l’esecuzione perfetta di un propulsore elettrico, capace di unire il lusso tradizionale alla sostenibilità moderna.

Collezionismo Bespoke

I dati commerciali del 2025 evidenziano come la Spectre sia stata la seconda Rolls-Royce più richiesta al mondo, superando nelle vendite modelli storici come Wraith e Dawn. Questo successo è alimentato da un pubblico di collezionisti che vede nel primo modello elettrico del marchio un’aggiunta essenziale al proprio portafoglio.

Nel corso dell’ultimo anno, la vettura ha ricevuto una quota significativa delle commissioni Bespoke più preziose, segno che i clienti la interpretano come un oggetto irresistibile. Esempi come la “Spectre Bailey”, un tributo al cane di un cliente, o la “Spectre Soulmate”, creata per onorare il viaggio di una coppia, dimostrano come la Spectre sia diventata un veicolo per narrazioni emotive profonde. Le sue forme monolitiche e le proporzioni eleganti, unite a innovazioni come le Starlight Doors, invitano a una personalizzazione che mantiene comunque il rigore tipico del marchio.

Ingegneria votata alla longevità

L’analisi tecnica a lungo termine ha fugato ogni dubbio sulla resilienza delle componenti elettriche. Dopo l’esteso programma di validazione da 2,5 milioni di chilometri, i test condotti su prototipi in condizioni reali hanno mostrato risultati eccezionali: una Spectre ha indicato una capacità della batteria ancora al 99% dopo oltre 100.000 chilometri percorsi in vari climi e geografie.

Per consolidare questa fiducia, Rolls-Royce offre ora di serie una garanzia sulla batteria di 15 anni a chilometraggio illimitato. Inoltre, la Casa ha garantito la fornitura di celle di ricambio ben oltre la metà di questo secolo, assicurando che ogni esemplare possa continuare a circolare come un classico funzionante per decenni.

Un cambio generazionale

L’evoluzione della Spectre segna un cambiamento generazionale tra i collezionisti, che ora si orientano verso Rolls-Royce elettriche altamente personalizzate. La sua silhouette fastback, che richiama la grazia delle storiche coupé come la Silver Cloud del 1965, permette alla Spectre di sentirsi a casa nei distretti più prestigiosi del mondo, al pari di altri capolavori di valore duraturo. Con un consumo energetico compreso tra 22,2 e 23,6 kWh/100 km e un’autonomia di 530 km, la Spectre non ha solo elettrificato il marchio, ma ha ridefinito gli standard di eccellenza per l’intero settore del lusso.