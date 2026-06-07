Debutta la nuova Rolls-Royce Spectre Series II: autonomia aumentata del 18% e potenza fino a 500 kW, con dettagli artigianali per un lusso sempre più esclusivo

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Rolls-Royce Rolls-Royce Spectre Series II: il futuro del lusso sostenibile

Dal debutto nel 2022 la capostipite ha dimostrato quanto la batteria potesse adattarsi al marchio. Ora Rolls-Royce lancia sul mercato la Spectre Series II nel modo più coerente con la propria identità: senza stravolgere la linea, ma intervenendo su autonomia, potenza, ricarica e possibilità di personalizzazione. La prima elettrica del marchio di Goodwood consolida il suo ruolo di massima espressione del lusso sostenibile su quattro ruote.

L’evoluzione elettrica

Su una Rolls a batteria il silenzio diventa quasi una conseguenza naturale. Coppia immediata, assenza di vibrazioni, marcia fluida e sensazione di potenza sono elementi già molto vicini alla tradizione della Casa britannica. Con la Series II, Rolls-Royce affina una formula già accolta bene dai clienti e aggiunge anche una versione Black Badge ancora più estrema, destinata a diventare la sua vettura più potente mai realizzata.

All’esterno, ritroviamo l’impostazione della versione originale. Ancora una volta la lunga coupé appare imponente davanti e la firma luminosa sdoppiata le permette di farsi riconoscere al primo sguardo, come un’opera d’arte in costante movimento. Rispetto al disegno iniziale non si può parlare di rivoluzione, quanto piuttosto di un affinamento generale, volto a valorizzare quello che già c’era di buono.

Entra a far parte della tavolozza cromatica la tinta esterna Ethereal Blue e cambiano anche i cerchi, con un nuovo disegno forgiato da 23 pollici a razze sfaccettate, lavorato per riflettere la luce da diverse angolazioni. Ogni ruota può richiedere fino a sei ore di finitura manuale, dettaglio esplicativo sul livello di attenzione quasi maniacale riservato a ciascun componente.

Nella Black Badge Spectre Series II, la versione più scura e teatrale della gamma, debutta il pacchetto Iced Black Exterior Detailing, che applica una finitura satinata a gran parte degli elementi normalmente lucidi: cornice della griglia, maniglie, inserti dei paraurti, profili laterali, badge e Spirit of Ecstasy. A loro volta, i cerchi Black Badge ricevono un nuovo disegno e possono essere ordinati per la prima volta in finitura Iced Matte Black.

A bordo Rolls-Royce allarga il campo delle personalizzazioni Bespoke e lascia più spazio ai dettagli artigianali, quelli che su una Spectre contano quasi quanto autonomia e potenza. Tra le novità spicca il Duality Twill, un tessuto in rayon ricavato dal bambù e disponibile in varie tonalità, compreso l’inedito Sage, ispirato ai giardini della Costa Azzurra vicini a Villa Mimosa, storica residenza invernale di Sir Henry Royce.

La plancia introduce una fascia illuminata composta da 8.108 elementi luminosi, con un motivo a onda che attraversa l’abitacolo in senso orizzontale. Il nuovo orologio richiama gli strumenti aeronautici, mentre una piccola teca ospita uno Spirit of Ecstasy in acciaio inox illuminato dal basso.

Prestazioni e autonomia

La parte tecnica completa il quadro. Grazie a un’architettura delle celle riprogettata, la Spectre Series II compie un balzo in avanti del 18% in termini di autonomia, arrivando a toccare i 628 km nel ciclo WLTP, e i tempi di ricarica scendono fino al 14%.

Per quanto riguarda potenza e coppia, la Spectre Series II arriva a 442 kW e 1.015 Nm, mentre la Black Badge Spectre Series II si spinge oltre, a 500 kW in modalità Infinity Mode e fino a 1.100 Nm nella Spirited Mode. L’ammiraglia a zero emissioni non si limita a guardare al futuro, ma lo interpreta con la solita, imperturbabile eleganza di Goodwood.