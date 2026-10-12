Ufficio Stampa Leapmotor Leapmotor B03 debutta al Salotto di Parigi: tanto lo spazio a bordo sulla piccola elettrica

In uno degli appuntamenti clou del settore quale il Salone dell’Auto di Parigi 2026 è tempo di schierare una nuova compatta elettrica. In uno dei settori più combattuti sul suolo europeo, il marchio cinese Leapmotor, sostenuto da Stellantis nella sua espansione internazionale, rafforza la sua proposta con la B03, una soluzione capace di destreggiarsi con altrettanta disinvoltura tanto in città quanto nelle gite fuori porta. E a giudicare dai dati comunicati, gli argomenti per farsi notare non mancano, a cominciare dai 390 km di autonomia dichiarata e da una dotazione tecnologica piuttosto ricca.

Dimensioni compatte, spazio abbondante

Prima i numeri: 4,18 metri in lunghezza, 1,79 in larghezza e 1,55 in altezza, con un passo di 2,61 metri. Proporzioni che la collocano nel segmento B, dove dovrà vedersela con una concorrenza in continua crescita. Il design segue le linee già adottate dagli altri modelli Leapmotor, caratterizzate da superfici pulite e gruppi ottici a LED sottili, oltre alla possibilità di avere il tetto in una colorazione a contrasto.

Il lavoro svolto sull’abitabilità merita qualche parola in più. A dispetto delle facili apparenze, la Casa dichiara fino a 888 mm di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio offre 405 litri di capacità, destinati a diventare 1.305 abbattendo gli schienali. In caso di oggetti sporchi o bagnati torna utile la Leap Box, un vano impermeabile da 90 litri collocato sotto il piano di carico.

A bordo ci sono oltre 30 scomparti portaoggetti, ma la chicca migliore è il sistema LeapFlex: la seduta posteriore può essere sollevata per ricavare spazio in altezza, facilitando il trasporto di oggetti ingombranti. Il sedile del passeggero anteriore è invece ripiegabile completamente.

Dal 10% all’80% di carica in 21 minuti

Il compito di muovere la B03 svelata al Salone di Parigi spetta a un motore elettrico anteriore da 145 kW, circa 197 CV, alimentato da una batteria da 53 kWh. Per raggiungere i 100 km/h da fermo sono sufficienti 7,6 secondi, mentre l’autonomia dichiarata arriva a 390 km nel ciclo WLTP e promettono bene pure i tempi di ricarica: collegandola a una colonnina in corrente continua compatibile, la batteria passa dal 10 all’80% in 21 minuti, con una potenza massima di 133 kW.

Davanti al conducente trova posto una strumentazione digitale da 8,8 pollici, mentre al centro della plancia spicca lo schermo da 14,6 pollici. Il sistema Leap OS 4.0 Plus supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, insieme agli aggiornamenti da remoto. Tra le dotazioni si segnalano poi sedili e volante riscaldabili, climatizzatore automatico e pompa di calore. Quanto alla sicurezza, sono previsti 21 sistemi di assistenza alla guida, supportati da 14 sensori e telecamere. Non meno degno di nota l’ormai imprescindibile funzionalità Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni attraverso la batteria dell’auto senza una presa di corrente nei paraggi.

Resta da conoscere il listino italiano, fin qui non comunicato. Nel Regno Unito la commercializzazione della B03 partirà all’inizio del 2027, e nel corso dei prossimi mesi Leapmotor dovrà fornire maggiori indicazioni su tempi e prezzi. In caso di condizioni vantaggiose potremmo sentire parlare ancora della piccola elettrica, rivolta a una clientela ampia, attenta sì alle prestazioni ma anche al proprio portafoglio.