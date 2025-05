Fonte: Ufficio Stampa Skoda La nuova Skoda Elroq RS è ordinabile

A distanza di poche settimane dalla presentazione ufficiale, avvenuta in occasione della Milano Design Week di inizio aprile, è disponibile in Italia la nuova Skoda Elroq RS. Si tratta della variante sportiva di uno dei modelli di riferimento della gamma a zero emissioni del brand del Gruppo Volkswagen. I clienti interessati alla nuova componente della famiglia RS di Skoda hanno già la possibilità di ordinare la vettura. Come vedremo, i tempi di consegna sono abbastanza ridotti mentre il prezzo è sensibilmente superiore rispetto a quello della versione base di Elroq. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Elettrico e sportivo

Skoda Elroq RS amplia l’offerta del brand proponendo una variante sportiva del SUV a zero emissioni che si sta ritagliando uno spazio sempre più rilevante sul mercato delle quattro ruote in Europa. Il modello in questione riprende il sistema a due motori elettrici con trazione integrale introdotto dalla variante 85x di Elroq. A differenza di questa versione, Skoda Elroq RS alza il livello, portando la potenza massima a 340 CV.

Questa scelta permette di migliorare lo scatto 0-100 km/h, completato ora in 5,4 secondi. La velocità massima, invece, è autolimitata a 180 km/h. Il SUV elettrico può sfruttare anche una batteria da 79 kWh di capacità netta che garantisce un’autonomia di 523-549 chilometri nel ciclo WLTP. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica in corrente continua fino a 185 kW che permette di passare dal 10% all’80% di carica in appena 26 minuti.

La vettura si caratterizza anche per sospensioni sportive ribassate di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore, cerchi in lega da 20 pollici con design specifico (in opzione ci sono i cerchi da 21 pollici) e un abitacolo a tinte scure con le sellerie e i pannelli delle portiere in microfibra Suedia con cuciture a contrasto verde lime e finiture in carbon look. La dotazione di serie comprende anche una gamma di sistemi ADAS per la guida assistita di Livello 2. Da segnalare anche il sistema di infotainment con display da 13 pollici, il climatizzatore bi-zona e i gruppi ottici anteriori in tecnologia Matrix LED con Tech-Deck face illuminata.

Skoda Elroq RS è, chiaramente, un modello top di gamma della famiglia Elroq e, di conseguenza, riesce a garantire un comparto tecnico completo e una dotazione di serie in grado di soddisfare la clientela più esigente. Tutti questi elementi si traducono in un prezzo sensibilmente più alto rispetto al modello base del SUV elettrico, come era già stato anticipato al momento della presentazione ufficiale avvenuta il mese scorso.

Listino prezzi

La Nuova Skoda Elroq RS va ad arricchire l’offerta del SUV, uno dei modelli più interessanti della gamma del brand, disponibile in Italia con un listino prezzi che parte da 34.500 euro. La versione RS, chiaramente, è la più completa e il costo non può che essere nettamente superiore. I clienti interessati a questo modello possono recarsi in una concessionaria del brand per effettuare l’ordine tenendo conto che il prezzo di partenza è fissato in 51.100 euro. Skoda ha già confermato che le prime consegne del nuovo modello sono previste per il prossimo mese di luglio.