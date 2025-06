La nuova Skoda Elroq RS parte alla conquista del mercato: è la versione sportiva del SUV elettrico che sta ottenendo ottimi risultati in Europa in questi ultimi mesi

Ufficio Stampa Skoda Si tratta della versione sportiva dell'elettrica Elroq

La gamma Skoda continua a rinnovarsi. L’ultima novità per il brand è rappresentata dalla Skoda Elroq RS. Si tratta della variante sportiva del SUV compatto del brand del Gruppo Volkswagen. Il modello era stato svelato in anteprima lo scorso mese di aprile, in occasione della Milano Design Week, mentre dallo scorso maggio sono stati aperti gli ordini. In vista dell’arrivo nelle concessionarie italiane, la Casa ha presentato alla stampa il nuovo modello, nel corso di un evento tenutosi presso il centro di test Aurel Polygon nel nord della Repubblica Ceca, evidenziandone tutti i punti di forza principali.

Un SUV compatto e sportivo

La nuova Skoda Elroq RS è la versione sportiva del SUV elettrico compatto del brand, da poco disponibile anche con la variante Respectline. Il comparto tecnico di questa versione del modello è costituito da due motori elettrici con un sistema di trazione integrale, già visto sulla variante 85x di Elroq. Con l’arrivo della versione RS, però, il sistema “dual motor” diventa più potente ed è ora in grado di garantire fino a 340 CV, con uno 0-100 km/h completato ora in 5,4 secondi.

Sotto la scocca c’è una batteria da 79 kWh che permette al SUV di superare i 540 chilometri nel ciclo WLTP. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida in corrente continua, fino a 185 kW, che consente di ricaricare la batteria dal 10% fino all’80% in appena 26 minuti. Con la ricarica in corrente alternata da 11 kW, invece, servono 8 ore per una carica completa. Di conseguenza, il SUV sportivo può essere ricaricato completamente durante la notte, anche senza dover ricorrere alla ricarica rapida.

La dotazione include i cerchi in lega esclusivi, fino a 21 pollici, i fari a LED Matrix e le luci posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici. Non mancano vari dettagli estetici tipici dei modelli RS del brand, pensati per arricchire lo stile sportivo. Il SUV è disponibile in undici colori esterni tra cui una nuova versione grigio opaco esclusiva per la Elroq RS. Anche all’interno troviamo elementi esclusivi, con rivestimenti in microfibra Suedia traforata e non traforata con similpelle, inserti decorativi in carbon look e cuciture a contrasto verde lime.

La vettura è dotata di un cockpit digitale da 5 pollici e di un display per l’infotainment da 13 pollici. La dotazione di serie include anche il telaio adattivo DCC e la possibilità di regolare le impostazioni degli ammortizzatori, con fino a 15 parametri. Non mancano i sistemi di sicurezza, con l’ultima versione del Travel Assist che include Adaptive Lane Assist, Predictive Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Assist e Side Assist.

I prezzi

Il listino prezzi della nuova versione di Skoda Elroq è stato annunciato il mese scorso, in occasione dell’apertura degli ordini. Il nuovo SUV elettrico del brand è disponibile con prezzi a partire da 51.100 euro, posizionandosi al di sopra delle altre varianti della gamma che, ricordiamo, parte da 34.500 euro.

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto, ha così commentato il debutto della nuova Elroq RS: “Il nostro primo SUV compatto completamente elettrico ha preso d’assalto il mercato già nei primi mesi dal lancio. Ad aprile è stato il BEV puro più venduto in Europa, totalizzando circa 70’000 ordinazioni prima della fine di maggio. Queste cifre confermano la fiducia e l’apprezzamento della clientela per l’Elroq. Siamo certi che l’Elroq RS contribuirà a questa storia di successo, fissando nuovi standard grazie all’ottima combinazione tra piacere di guida e praticità quotidiana“.