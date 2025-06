Fonte: Ufficio Stampa Skoda Arriva la nuova Skoda Enyaq Coupé RS.

La nuova gamma di Skoda Enyaq si arricchisce con l’inserimento a listino della variante RS che arriva sul mercato italiano disponibile con la carrozzeria coupé. Il nuovo powertrain sportivo 100% elettrico di Skoda, dopo aver debuttato sul SUV compatto Elroq, trova posto anche su Enyaq Coupé RS, aggiornato seguendo il nuovo corso stilistico Modern Solid.

Skoda Enyaq Coupé RS arriva in Italia

La vettura è stata realizzata basandosi sull’architettura MEB con doppio motore, uno per asse, e una potenza di 250 kW che regala al modello una grande vivacità: basti pensare che accelera da 0 a 100 chilometri orari in 5,4 secondi.

La batteria da 84 kWh lordi consente di migliorare le prestazioni in fase di ricarica, può contare su un picco massimo di 185 kW di potenza in corrente continua, che si traducono in poco più di 26 minuti per passare dal 10% all’80% in condizioni ottimali.

I miglioramenti aerodinamici introdotti con l’aggiornamento estetico, inoltre, contribuiscono all’autonomia dichiarata dalla Casa boema pari a 551/568 chilometri nel ciclo WLTP, e un consumo min/max dichiarato di 15,6/16,2 kWh/100 chilometri.

Skoda Enyaq Coupé RS, dal punto di vista tecnico, è un’auto caratterizzata dalla presenza di uno sterzo progressivo a incidenza variabile, e da un nuovo impianto frenante con dischi più ampi, pinze e doppio pistoncino all’anteriore. L’assetto ribassato è stato rivisto nella taratura degli ammortizzatori, mentre il sistema di controllo delle sospensioni è disponibile come opzione.

Il prezzo di listino

Il prezzo di listino di Enyaq Coupé Rs è di 57.400 euro: la vettura è dotata di interni sportivi caratterizzati da sedili anteriori riscaldati con poggiatesta integrato e quello del conducente è dotato di memoria e funzione di massaggio.

L’anima sportiva della vettura viene accentuata dal volante a tre razze riscaldato, con il badge RS e i paddle per la selezione dell’intensità della frenata rigenerativi. Sono due le Design Selection proposte per il modello: la RS Lounge di serie che prevede i rivestimenti in pelle sintetica scamosciata con impunture a losanghe a contrasto; l’altra, la RS Suite, è in opzione e prevede rivestimenti estesi in pelle con impunture tono su tono.

La RS Coupé si colloca al vertice della rinnovata gamma Enyaq all’interno del listino Skoda, anche e soprattutto grazie a una dotazione completa che riprende quanto già visto su Enyaq Coué Sportline e vede l’aggiunta di alcune novità.

Oltre all’infotainment connesso, al climatizzatore tri-zona, alla suite completa degli ADAS per la guida assistita di Livello 2, sono stati aggiunti nuovi gruppi ottici Matrix LED, gli airbag laterali posteriori e l’ambient light esterno.

Le novità di Skoda, che ha da poco presentato la versione Respectlin di Elroq come omaggio alla diversità, non finiscono qui: il marchio del Gruppo Volkswagen è impegnato nel passaggio della gamma al Model Year 26, in particolare Skoda Octavia, da anni modello best-seller, protagonista di un importante miglioramento sul fronte delle dotazioni di sicurezza.

Il Model Year 26 prevede, per Skoda Octavia, Kodiaq e Super Wagon, anche l’adeguamento delle motorizzazioni 2.0 TDI alla nuova normativa EU6EB a partire dalla settimana di produzione numero 28; le vetture dotate di motore 1.5 TSI mild-hybrid, invece, saranno caratterizzate dal badge “Hybrid” sul portellone.