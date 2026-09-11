X Factor 2026 avrà una nuova presenza dietro le quinte: la nuova Skoda Epiq accompagnerà giudici e concorrenti durante tutte le fasi del talent show di Sky

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Skoda/Getty Images La Skoda Epiq è l'auto ufficiale di X Factor 2026: accompagnerà giudici e concorrenti durante tutte le fasi del talent show di Sky

A X Factor non ci sono soltanto concorrenti e giudici sotto i riflettori. Per il quinto anno consecutivo Skoda accompagna il talent di Sky e stavolta affida il ruolo alla Epiq, il crossover elettrico che rappresenta la porta d’ingresso alla gamma a batteria del marchio. Nel corso della nuova edizione, partita giovedì 10 settembre, l’auto seguirà il cast lungo le diverse fasi.

La vetrina televisiva arriva in un momento importante, visto che Epiq si prepara a entrare sulle strade italiane con un prezzo di partenza fissato a 26.400 euro. La cifra riguarda la versione 35, che Skoda precisa non essere ancora ordinabile, e rende il nuovo modello parecchio più accessibile rispetto alle elettriche di maggiori dimensioni già presenti nel listino della Casa.

Poco più di quattro metri, ma 475 litri di bagagliaio

Con i suoi 4,17 metri Epiq rimane sotto le dimensioni della Kamiq e nasce soprattutto per muoversi bene in città, senza rinunciare allo spazio necessario per essere utilizzata come unica auto di famiglia. Il bagagliaio offre 475 litri nella configurazione normale e abbattendo gli schienali posteriori la capacità raggiunge 1.345 litri, numeri piuttosto generosi considerando l’ingombro esterno.

L’aspetto porta su strada il linguaggio Modern Solid, destinato a caratterizzare i prossimi modelli Skoda, con forme robuste abbinate a superfici pulite. Epiq è inoltre la prima vettura del marchio costruita sulla piattaforma elettrica MEB+, sviluppata per modelli compatti e basata in questo caso sulla trazione anteriore.

Tre livelli di potenza

La gamma parte dalla Epiq 35 da 85 kW, equivalenti a 116 CV, affiancata dalla 40 che porta la potenza a 99 kW, circa 135 CV. Entrambe utilizzano una batteria LFP da 38,5 kWh lordi e 37 kWh netti, con un’autonomia dichiarata attorno ai 315 km e una velocità massima di 150 km/h.

A chi percorre distanze maggiori è destinata la Epiq 55, equipaggiata con una batteria NMC da 55 kWh lordi e 51,7 effettivi. In questo caso il motore raggiunge 155 kW, pari a 211 CV, e l’autonomia sale fino a circa 430 km, con la velocità massima limitata a 160 km/h. Alla colonnina rapida bastano circa 24 minuti per portare la carica dal 10 all’80%.

Le differenze fra le versioni riguardano pure la potenza accettata in corrente continua: sulla Epiq 35 si arriva a 50 kW, la 40 raggiunge 90 kW e la 55 sfrutta fino a 133 kW, mentre tutte possono ricevere 11 kW in corrente alternata. La piattaforma supporta la ricarica bidirezionale, permettendo di utilizzare l’energia accumulata nella batteria per alimentare dispositivi esterni.

Da X Factor alle strade italiane

Il rapporto tra Skoda e X Factor ha ormai una piccola storia alle spalle: nel 2022 il cast utilizzava la Enyaq Coupé iV, alla quale sono succedute Enyaq, Kodiaq ed Elroq nelle tre edizioni successive. Il 2026 consegna il testimone alla sorella minore Epiq, già mostrata al pubblico italiano durante la Design Week di Milano.

La scelta permette alla Casa boema di mettere il suo modello elettrico meno costoso davanti a un pubblico che va oltre gli appassionati di automobili. Con un prezzo d’ingresso di 26.400 euro, dimensioni adatte alla città e un bagagliaio da 475 litri, Epiq prova infatti a togliersi di dosso l’idea dell’elettrica compatta buona soltanto per gli spostamenti brevi. Sul mercato troverà un segmento che nel giro di poco tempo si è riempito di proposte e la concorrenza non le farà esattamente spazio per cortesia: X Factor le garantisce intanto visibilità.