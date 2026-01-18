Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Skoda Il debutto è previsto per l'estate del 2026

Sono passati quasi quattro anni dalla presentazione di Vision 7S, concept con cui Škoda mostrava al mondo il suo nuovo linguaggio stilistico, denominato Modern Solid. Il progetto ha anche fornito un’anticipazione di un futuro modello di serie, completamente elettrico e in grado di ospitare fino a 7 posti. Questo modello è destinato a diventare la nuova ammiraglia di Škoda. La Casa ha confermato l’arrivo imminente e ufficializzato il nome del veicolo. Vediamo i dettagli dell’annuncio per questa vettura che ricoprirà un ruolo chiave nel futuro del brand, posizionandosi al vertice della gamma.

La nuova ammiraglia

Dal concept Vision 7S nascerà la Škoda Peaq, nome con cui l’azienda vuole sottolineare il posizionamento del modello, destinato a occupare il vertice della gamma del brand. Per il momento, le informazioni sono limitate, tanto che il nuovo progetto è stato, di fatto, solo anticipato con un teaser, rimandando il rilascio di maggiori dettagli al futuro. Škoda ha confermato che l’attesa anteprima mondiale del veicolo è prevista per l’estate 2026. Secondo la Casa, inoltre, Peaq “segna un’altra pietra miliare nell’ampliamento della gamma di modelli elettrici Škoda“.

Il futuro modello avrà le caratteristiche di un SUV di grandi dimensioni, con un abitacolo spazioso e caratterizzato da soluzioni all’avanguardia. Dal punto di vista tecnico, la base di partenza sarà la ben nota piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen (oppure la sua evoluzione MEB+). È possibile ipotizzare la presenza di più motorizzazioni e di vari tagli di batteria, con una gamma particolarmente articolata e in grado di soddisfare le esigenze di tutta la clientela.

Come detto in precedenza, però, Peaq è ancora avvolto dal mistero e resterà così per diversi mesi. Il brand si prenderà tutto il tempo necessario per completare lo sviluppo e poi avviare la presentazione. Il lancio commerciale, in mercati selezionati, è programmato per fine 2026 oppure per la prima parte del 2027. Ci vorrà ancora tempo, quindi, prima di scoprire tutte le caratteristiche del nuovo SUV della Casa.

L’annuncio del debutto di Peaq è accompagnato dalla pubblicazione, sui canali social del brand, di un breve video teaser che riassume gli obiettivi dell’azienda con questo nuovo progetto. Ecco il video in questione:

Il commento dell’azienda

Martin Jahn, membro del consiglio di amministrazione di Škoda Auto per le vendite e il marketing, ha così commentato l’annuncio della Casa arrivato in questi giorni: