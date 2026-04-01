Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Skoda Skoda Peaq: 7 posti e oltre 600 km di autonomia

La nuova Skoda Peaq offre un primo assaggio di quello che sarà il futuro. Ancora camuffata, ancora in fase di sviluppo, ma già abbastanza concreta da lasciar intravedere la direzione che il marchio ceco intende prendere nei prossimi anni.

Parliamo di un’ammiraglia rialzata lunga quasi cinque metri e capace di ospitare fino a sette passeggeri. Un SUV che si posizionerà al vertice della gamma Skoda e che vuole diventare il punto di riferimento per chi cerca spazio e tecnologia boema. L’arrivo è previsto per l’estate del 2026, ma il primo sguardo sembra portare nel presente le linee degli ultimi concept.

Il nuovo linguaggio Skoda

Nonostante le pesanti pellicole mimetiche, la Peaq lascia già intuire molto del suo carattere. Le proporzioni sono imponenti, con una carrozzeria alta e robusta che richiama chiaramente il mondo dei SUV più importanti del mercato. Con un design che inaugura un linguaggio stilistico completamente nuovo per Skoda. Le linee, per quanto ancora nascoste, sembrano ispirate al concept Vision 7S, con superfici più pulite, giochi di luce più netti e un approccio più moderno e minimale.

L’obiettivo è evidente: rendere il marchio più contemporaneo e riconoscibile, senza perdere quell’impronta razionale che ha sempre contraddistinto i modelli Skoda. Non si tratta quindi di una rivoluzione fine a sé stessa, ma di un’evoluzione pensata per accompagnare la transizione elettrica.

Comfort da viaggio

Se fuori la Peaq punta a impressionare per dimensioni, è dentro che gioca la sua partita più importante. Il passo di 2.965 mm promette un’abitabilità di alto livello, con spazio abbondante per tutte e tre le file di sedili. I sette posti non vanno a compromettere lo spazio posteriore: anche con tutte le sedute in uso, il bagagliaio offre 299 litri, che diventano 1.010 litri utilizzando la configurazione a cinque posti. Numeri che raccontano bene la vocazione familiare e da viaggio di questo SUV.

Tra gli elementi tecnologici più esplicativi della ricercatezza di Skoda spicca il tetto panoramico opacizzante, il più grande mai visto sul brand boemo, pensato per aumentare la sensazione di spazio e luminosità a bordo. A questo si aggiunge un vero e proprio pacchetto relax, che trasforma l’abitacolo in una sorta di salotto su ruote: sedili con funzione massaggio, poggiagambe regolabili elettricamente, tavolino pieghevole e persino un’app dedicata per gestire alcune funzioni di comfort e massaggio. Non manca un sistema audio sviluppato con Sonos, che punta a offrire un’esperienza sonora immersiva, in linea con il posizionamento più premium della vettura.

Tre varianti

La gamma della Skoda Peaq sarà articolata su tre versioni: 60, 90 e 90x. Le varianti 90 e 90x offrono il massimo delle prestazioni. In entrambi i casi si parla di oltre 600 km di percorrenza, un dato ormai fondamentale per convincere all’acquisto, specialmente in vetture nate per viaggiare come questa Peaq.

La versione 90x, inoltre, introdurrà la trazione integrale, offrendo maggiore sicurezza e versatilità anche su fondi a bassa aderenza. Nonostante le dimensioni importanti, le prestazioni restano di tutto rispetto: lo 0-100 km/h viene coperto in appena 6,7 secondi, un valore che fino a pochi anni fa era appannaggio di berline sportive ben più compatte.