Con sette posti reali, oltre 600 chilometri di autonomia e dimensioni da ammiraglia, la nuova Škoda Peaq punta a ridefinire il concetto di SUV elettrico per le famiglie e i grandi viaggiatori

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Škoda Škoda Peaq, 7 posti e un'ampia autonomia

Il panorama automobilistico elettrico accoglie un nuovo punto di riferimento che promette di coniugare spazio estremo e libertà di movimento. La Škoda Peaq si posiziona come la nuova ammiraglia del brand, un SUV 100% elettrico capace di ospitare comodamente sette adulti e di offrire un’autonomia che supera la soglia psicologica dei 600 chilometri. Progettata per essere un vero e proprio “brand shaper”, la Peaq vuole essere una soluzione concreta per le famiglie numerose e per chi cerca il massimo comfort nei lunghi viaggi muovendosi a zero emissioni.

Dimensioni e design

Con una lunghezza complessiva di 4.874 mm e un passo che sfiora i tre metri (2.965 mm), la Peaq è ufficialmente il SUV più grande e spazioso mai prodotto da Škoda, superando di ben 116 mm il corrispettivo a combustione Kodiaq. Esteticamente, introduce il linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da linee minimaliste e pulite.

Il frontale è dominato dalla mascherina Tech-Deck Face in nero lucido e dalla firma luminosa a forma di T, una caratteristica che si ritrova anche nei fari posteriori. La Peaq è inoltre la prima Škoda a integrare le maniglie delle porte a filo, che si ritraggono nella carrozzeria per migliorare l’efficienza aerodinamica, permettendo al SUV di raggiungere un eccellente coefficiente di resistenza (Cd) di 0,249.

Una lounge tecnologica

L’abitacolo è stato concepito come una vera e propria lounge. L’elemento di spicco è il display verticale da 13,6 pollici per l’infotainment, una novità assoluta per Škoda, supportato da un sistema basato su piattaforma Android. Il tetto panoramico è il più grande mai montato dal marchio (oltre 2,1 m²) e dispone del Dynamic Shade Control, un sistema elettrocromico che permette di regolare la trasparenza tramite tensione elettrica.

Per chi cerca il massimo benessere, il pacchetto Relax opzionale trasforma l’auto in un centro benessere, con sedili anteriori ergonomici dotati di massaggio e ventilazione, poggia-gambe estensibili e un sistema audio premium sviluppato con Sonos da 755 W e 16 altoparlanti. La praticità è garantita da un bagagliaio da 935 litri (in configurazione a 5 posti) e da un frunk anteriore da 37 litri per i cavi di ricarica.

Motori disponibili

La gamma italiana di Peaq si articola su due varianti principali:

Peaq 60: dotata di una batteria da 63 kWh (59 kWh netti), trazione posteriore e potenza di 150 kW (204 CV). Offre un’autonomia di oltre 450 km;

dotata di una batteria da (59 kWh netti), trazione posteriore e potenza di (204 CV). Offre un’autonomia di oltre 450 km; Peaq 90x: la versione top di gamma con trazione integrale, batteria da 91 kWh (la più grande mai montata su una Škoda elettrica) e potenza di 220 kW (299 CV). Questa variante supera i 610 km di autonomia, mentre la versione 90 a trazione posteriore (non prevista inizialmente per l’Italia) tocca i 640 km.

Ricarica veloce

La tecnologia di bordo supporta la ricarica bidirezionale (V2L, V2H e V2G), trasformando l’auto in una fonte di energia per dispositivi esterni o per la casa. I tempi di ricarica sono estremamente competitivi: per passare dal 10% all’80% della batteria occorrono circa 27 minuti per la versione da 63 kWh e 28 minuti per quella da 91 kWh.

Škoda ha confermato che la commercializzazione in Italia inizierà a luglio 2026, promettendo un rapporto qualità-prezzo in linea con i valori del marchio. La gamma sarà completata dall’allestimento Sportline, caratterizzato da dettagli neri lucidi, cerchi fino a 21 pollici e interni scuri dedicati.