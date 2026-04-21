Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Smart L'erede delle smart ForTwo: i bozzetti della smart #2

Il ritorno dell’automobile che ha ridefinito il concetto stesso di mobilità urbana è finalmente realtà. Dopo un periodo di assenza che per molti è stato percepito come una mancanza difficile da colmare, la leggendaria citycar due posti secchi nata negli anni ’90 si prepara a riprendersi il proprio spazio, anche se cambia tutto (nome compreso). Questa vettura, capace di sfidare le convenzioni fin dal suo debutto, torna oggi in una veste completamente rinnovata, pronta a trasformare nuovamente il modo in cui viviamo i centri cittadini: la smart Concept #2, è pronta a debuttare al Salone di Pechino, anteprima concreta della futura smart #2.

Design tedesco

Il ritorno della citycar a due posti non è un semplice omaggio al passato, ma una vera e propria reinvenzione curata dal Mercedes-Benz Global Design Team. La nuova filosofia stilistica, denominata “Love, Pure, Unexpected”, punta a superare la dimensione della pura praticità per trasformare l’auto in un’estensione dell’identità personale. La silhouette rimane fedele alla compattezza che ha reso celebre il marchio, ma le linee si fanno più pulite, audaci e ricercate.

Uno degli aspetti più distintivi del design esterno è la raffinata combinazione cromatica bicolore, caratterizzata da una finitura matte bianca impreziosita da dettagli in oro caldo. Il legame con il mondo della moda di fascia premium è evidente nei particolari: la Concept #2 sfoggia inserti in pelle e fibbie che richiamano un minimalismo moderno e sofisticato. Il risultato è un equilibrio armonico di contrasti che reincarna lo spirito della storica fortwo proiettandolo nell’era elettrica.

Novità tecniche e visione futura

Sotto il profilo tecnico, la nuova smart #2 sarà completamente elettrica, posizionandosi nel segmento della mobilità intelligente premium. Il brand, nato dalla joint venture tra Mercedes-Benz AG e Geely Holding Group, punta su un modello di business altamente efficiente e orientato al futuro. I dettagli tecnici definitivi su motore, autonomia e ricarica non sono ancora stati ufficializzati, ma ci sarà occasione durante la presentazione mondiale fissata per il 22 aprile a Pechino durante il Global Brand Event “Change of Perspectives”, seguita dalla presenza di rilievo ad Auto Beijing 2026.

In questa occasione, la Concept #2 condividerà la scena con un’altra importante novità: la smart #6 EHD, la prima berlina fastback premium del marchio, inizialmente destinata in esclusiva al mercato cinese. Questo annuncio segna la più ambiziosa espansione di prodotto nella storia di smart, volta a rispondere alle esigenze di clienti sempre più diversificati in Europa e nei principali mercati globali.

Posizionamento e strategia

Il prezzo della futura smart #2 rimane un tassello ancora da scoprire, ma la strategia del marchio è chiara: offrire soluzioni non convenzionali che sappiano ancora una volta sorprendere e affascinare. Con il claim “open your mind”, la campagna lanciata quest’anno invita a superare gli schemi del passato, adottando nuovi punti di vista sulla mobilità.

Il progetto della smart #2 non mira solo a riportare su strada una vettura amata, ma a ridefinire lo stile di vita urbano attraverso un design che unisce funzione ed espressione di stile. In un mondo che cambia velocemente, la citycar per eccellenza torna per dimostrare che l’innovazione e l’emozione possono ancora convivere in dimensioni ridotte, offrendo una visione della mobilità che è, ancora una volta, audace e inaspettata.