La nuova Smart #2 torna alle origini con due posti, 2,75 metri di lunghezza e 290 km di autonomia: ordini dal 13 ottobre e prime consegne nell’estate 2027

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Smart Smart #2, la Fortwo elettrica torna in città

Trent’anni dopo il debutto del primo concept a due posti, Smart torna a Parigi per riprendere il filo di un discorso interrotto. Dopo anni passati a inseguire i SUV con la serie #1, #3 e #5, il marchio rimette al centro la city car per eccellenza: la nuova Smart #2, erede della Fortwo, uscita di produzione nella primavera del 2024.

Un’elettrica che mantiene il form factor vincente della due posti, con interni tutti nuovi e un prezzo di partenza di 19.990 euro.

La vera Smart due posti

Il segreto della Smart è sempre stato lo spazio che non occupa, e la #2 lo ribadisce con i numeri. È lunga 2,75 metri, rigorosamente a due posti, con le ruote spinte agli angoli della carrozzeria come sulla Fortwo originale. La promessa è quella di sempre: infilarsi dove le altre auto rinunciano e parcheggiare in spazi che sembrano fatti per una moto.

La sicurezza è affidata a una nuova versione della cellula Tridion, la struttura che da sempre protegge gli occupanti nonostante le dimensioni ridotte. Il tutto poggia sulla nuova piattaforma ECA, Electric Compact Architecture, pensata appositamente per le compatte a batteria.

Dentro è tutta nuova

Aprendo la porta si trova un abitacolo ridisegnato da zero, con una plancia digitale e la seduta unica a panca già mostrata nelle prime anticipazioni. Il bagagliaio è una sorpresa: la capacità dichiarata va da 305 a 527 litri a seconda della configurazione, un dato incredibile per una vettura di 2,75 metri, ma non troppo considerando anche i numeri della precedente generazione.

Sul fronte dell’assistenza alla guida, secondo le prime informazioni, non mancano il pacchetto Smart Pilot Assist con cruise control adattivo stop and go e l’assistente per la marcia in autostrada, che sottolineano l’anima premium di una vettura nata per la città ma che non rinuncia a tutti i comfort.

Solo elettrica

Qui non ci sono alternative, perché la #2 sarà solo elettrica. Il motore è un’unità posteriore da 60 kW, pari a 82 CV, con una coppia di 130 Nm, più che sufficiente per muoversi con scioltezza nel traffico urbano. La batteria è una LFP da 35,8 kWh, che garantisce un’autonomia di 290 km nel ciclo WLTP, uguale per tutti e quattro gli allestimenti.

Per la ricarica in corrente continua le prime indicazioni parlavano di un passaggio dal 10 all’80% in meno di venti minuti. Ma si tratta di dati pre-lancio, quindi conviene attendere le schede definitive.

Prezzi e allestimenti

Il listino è uno dei punti forti dell’operazione. In Italia si parte da 19.990 euro per la Pure. Sopra c’è la Pure+ da 20.990 euro, poi la Premium da 24.490 euro. In cima arriva la Couture Edition, serie limitata a 999 esemplari, a 25.690 euro. A seconda delle fonti, il prezzo d’attacco include o esclude la messa su strada, quindi è meglio verificare in concessionaria.

Gli ordini sono aperti dal 13 ottobre in tutta Europa, Italia compresa, mentre le prime consegne sono attese per l’estate del 2027. L’attesa è lunga, ma il segnale è chiaro: in un mercato che cresce in ogni direzione, Smart ha deciso di non dimenticare il proprio punto di partenza.

Resta da vedere se, a quel prezzo e con quei numeri, basterà per convincere chi in città cerca solo un’elettrica comoda, essenziale e facile da parcheggiare.