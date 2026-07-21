Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Smart Smart #2 pronta al debutto: torna lo spirito Fortwo

La Smart #2 è il tentativo di rimettere in strada il concetto originale che aveva reso celebre la Fortwo, ma con una tecnologia completamente diversa, un’identità aziendale profondamente cambiata e ambizioni di mercato che guardano ben oltre il pubblico di nicchia che aveva adottato le prime generazioni. Il debutto mondiale è atteso al Salone di Parigi, ma prima di arrivarci c’è ancora del lavoro da fare.

Il programma di collaudo

La Smart #2 sta attualmente completando una serie di test su strada finalizzati a garantire che il veicolo risponda pienamente al DNA del marchio. Il programma di sviluppo prevede prove nel traffico reale, con scenari urbani che mettono alla prova l’agilità del veicolo in situazioni concrete tra cui cambi di corsia improvvisi, fondo bagnato, ostacoli inaspettati. La continua messa a punto dei nodi di rigidità del telaio, del rapporto di sterzo, della taratura delle sospensioni e del controllo dei movimenti dovrebbe garantire un comportamento stabile, reattivo e agile nella guida quotidiana in città.

Altrettanto dettagliate le verifiche NVH (rumore, vibrazioni e asperità) condotte in galleria del vento, camera acustica e banco a quattro colonne climatizzato, oltre che su strade pubbliche. Le attività hanno riguardato il rumore aerodinamico, il rumore di rotolamento e del powertrain, scricchiolii e vibrazioni, oltre alla messa a punto della qualità sonora percepita. Su un’auto di dimensioni così ridotte, dove ogni suono si percepisce amplificato, il lavoro sull’NVH è probabilmente quello che fa più differenza nella sensazione finale di qualità.

Tra Smart e Mercedes

La Smart di oggi non è più quella che si conosceva. Il marchio è attualmente una joint venture tra Mercedes e la cinese Geely, un assetto societario che ha spostato il baricentro produttivo verso oriente, mentre il presidio tecnico e stilistico europeo rimane parte dell’accordo. È una formula che solleva le domande abituali sulla continuità del carattere del brand, ma che ha anche permesso di abbattere i costi di sviluppo che avevano reso la Fortwo elettrica troppo cara rispetto al valore percepito.

La volontà del brand, secondo quanto comunicato, è raccogliere l’eredità della Fortwo con un’auto pensata per l’ambiente urbano, con la stessa filosofia di compattezza che aveva reso riconoscibile il modello originale: le ruote posizionate agli angoli della carrozzeria per massimizzare lo spazio interno, in un’auto di dimensioni “micro” ma con un abitacolo sfruttato fino all’ultimo centimetro.

La cellula di sicurezza tridion, ovvero la struttura rinforzata che ha sempre caratterizzato la Smart, ritorna in versione aggiornata, conforme agli standard moderni e pensata per offrire protezione elevata e stabilità. Una continuità simbolica oltre che tecnica, per un’auto che non può prescindere dal proprio passato.

La nuova piattaforma

La Smart #2 adotterà la nuova piattaforma ECA sviluppata specificamente per modelli di dimensioni ridotte, con l’obiettivo di integrare batteria, motore e componentistica nel minimo ingombro possibile.

I dati tecnici provvisori parlano di un passo di 187 cm e un diametro di sterzata di 6,95 metri da marciapiede a marciapiede, numeri che confermano le vocazioni cittadine dell’auto, dove la manovrabilità conta quanto il consumo. La batteria prevista è da 35,7 kWh, sufficiente per circa 300 km nel ciclo WLTP, vero punto di svolta del nuovo modello, con ricarica rapida in corrente continua che dovrebbe permettere il passaggio dal 10 all’80% in meno di 20 minuti.

Il vero nodo rimane il prezzo. Le indiscrezioni circolate finora parlano di una cifra superiore ai 25.000 euro, un posizionamento che genererà inevitabilmente qualche resistenza in un segmento dove le alternative più grandi si trovano in quella stessa fascia. Smart scommette che il formato, l’identità e la firma del brand valgano il delta. Il Salone di Parigi, tra pochi mesi, darà la risposta definitiva.