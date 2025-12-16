La futura Smart #2 riprenderà l'iconico DNA della ForTwo: il modello è oggi in fase di test e si prepara all'avvio della produzione entro la fine del 2026

Una delle icone della mobilità urbana sta per tornare: Smart ha mostrato le prime immagini dei test della futura Smart #2, l’erede dell’iconica Smart ForTwo, city car diventata un vero e proprio simbolo degli spostamenti in città. La nuova generazione è stata annunciata nei mesi scorsi ed è ancora nel pieno dello sviluppo. Si tratterà di un modello inedito che andrà ad arricchire l’offerta di Smart, brand che, dopo il lancio di diversi SUV, si prepara a un vero e proprio ritorno alle origini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli emersi sul nuovo progetto.

Il ritorno di un’icona

Il progetto dell’erede della Smart ForTwo non è una novità: Smart ha confermato il suo ritorno alle origini già alcuni mesi fa, con l’avvio dello sviluppo del nuovo modello che arriverà sul mercato con il nome di Smart #2, conservando la nomenclatura che sta caratterizzando il nuovo corso della Casa, costituito da modelli come la Smart #3 oppure la Smart #5, il SUV più grande di sempre del brand. Alla base della nuova vettura ci sarà la piattaforma Electric Compact Architecture (ECA) che attualmente è in fase di test in strada, come rivelato dal brand.

Smart ha chiarito che la nuova Smart #2 punterà a conservare “lo spirito originale” della ForTwo, mantenendo una configurazione due posti, due porte, trazione posteriore oltre alle tradizionali ruote agli angoli, che hanno contribuito a rendere il modello un riferimento per la mobilità urbana. Il design, firmato dal team Mercedes-Benz, sarà completamente rinnovato, sia all’interno che all’esterno. Per testare la nuova piattaforma ECA, invece, l’azienda sta utilizzando le carrozzerie esistenti della ForTwo, creando una flotta di veicoli di prova che farà da apripista all’arrivo dei primi modelli di pre-produzione.

Smart ha sottolineato anche che, in questo momento, sono in corso test per validare la sicurezza in caso di collisione, la durata delle sospensioni, le prestazioni delle batterie, i sistemi software e i sistemi di climatizzazione in condizioni diverse. Per il momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche del nuovo modello di Smart, brand che, ricordiamo, è oggi una joint venture internazionale tra Mercedes-Benz AG e Geely Holding Group. Ulteriori dettagli sul modello però arriveranno molto presto. In ogni caso, non sono previste varianti con motore termico per la city car che sarà disponibile esclusivamente in versione elettrica.

Il debutto è vicino

Per il momento, Smart non ha ancora comunicato una data precisa per il debutto in pubblico della Nuova Smart #2. Lo sviluppo continua ma, come confermano anche le immagini diffuse in queste ore, siamo sempre più vicini all’avvio della produzione e, quindi, alla presentazione ufficiale della nuova generazione dell’iconica city car a due posti. L’azienda ha confermato che terrà una world premiere molto presto. Il debutto in pubblico, infatti, è previsto per la fine del 2026. Di conseguenza, possiamo ipotizzare un lancio commerciale, anche in Italia, già previsto per la prima metà del 2027. Per tutti i dettagli tecnici e per i prezzi dell’erede dell’iconica Smart ForTwo sarà necessario attendere ancora qualche mese.