La Smart #5 è in grado di percorrere tanti chilometri ed è l'elettrica giusta per affrontare anche percorsi come Milano-Padova con andata e ritorno in giornata

Ufficio Stampa Smart

La Smart #5 è uno dei modelli più importanti della gamma del brand. Si tratta di un vero e proprio SUV che arriva a sfiorare i 4,7 metri ed è dotato di un raggio di sterzata da ben 11,2 metri, un dato al top della sua categoria. Per presentare nel migliore dei modi il suo nuovo modello alla clientela italiana, Smart ha organizzato un press test drive davvero particolare e pensato per sottolineare l’usabilità reale del SUV. La Casa, infatti, ha voluto mettere alla prova la qualità della vettura su un percorso molto utilizzato dagli automobilisti italiani nel Nord Italia. Per verificare l’autonomia e le prestazioni della vettura, infatti, è stato scelto il percorso da Milano a Padova, lungo la trafficata autostrada A4.

Ottima nell’uso reale

La Smart #5 è un’auto elettrica che offre dimensioni “importanti”, per viaggiare comodi anche con tutta la famiglia. Per le vetture di questo tipo è fondamentale verificare l’autonomia in condizioni reali. Per questo motivo, Smart ha scelto il percorso da Milano a Padova con 245 chilometri da percorrere con l’autostrada A4. Come sottolinea il brand, si tratta di un “classico” del nordest italiano, anche per via dell’assenza di una copertura dell’alta velocità e di un tessuto produttivo spesso non servito rapidamente dai mezzi pubblici.

Per andare da Milano a Padova (e viceversa), l’auto continua a essere la scelta più veloce. Per questo motivo, un’elettrica come la Smart #5 deve essere in grado di affrontare il percorso con un’andata e ritorno in giornata, senza sforzi. Il SUV del brand ha la batteria giusta per poter percorrere tanti chilometri e, in caso di necessità, può sfruttare anche una ricarica ultra-rapida. Ricordiamo che per muoversi in città, Smart sta preparando il ritorno della sua city car a due posti.

L’autonomia non è un problema

Uno dei punti di forza della Smart #5 è proprio l’autonomia. Il SUV elettrico, infatti, può contare su una batteria da 100 kWh e può garantire un’autonomia fino a 590 chilometri nel ciclo WLTP. Secondo la Casa, quindi, la vettura ha tutte le carte in regola per poter percorrere senza problemi un viaggio di andata e ritorno in giornata tra Milano e Padova.

Anche partendo con una batteria non al 100%, infatti, l’autonomia è più che sufficiente per gestire questa tratta. In caso di necessità, inoltre, c’è sempre la possibilità di sfruttare la ricarica rapida. Grazie all’architettura da 800 volt, infatti, è possibile raggiungere una potenza di picco di 400 kW in fase di ricarica, riducendo al minimo le tempistiche per il ripristino dell’autonomia. In questa situazione, basta una sosta di 20 minuti per ricaricare dal 10% all’80%.

Da non dimenticare, inoltre, che al vertice del listino della Smart #5 c’è spazio per la versione Brabus con quattro ruote motrici. Questa variante è pensata per chi cerca maggiore sportività, senza rinunciare alle caratteristiche tipiche del SUV. Il modello in questione è in grado di erogare una potenza massima di 646 CV, con una coppia motrice di 710 Nm. Lo scatto 0-100 km/h viene completato in appena 3,8 secondi mentre la velocità massima è autolimitata a 210 km/h.