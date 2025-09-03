Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Smart La ForTwo tornerà sul mercato: arriva l'annuncio di Smart

Dopo il lancio dei primi modelli, la nuova era del marchio Smart si prepara a vivere un punto di svolta con il ritorno di una delle auto più iconiche degli ultimi decenni per il mercato europeo. Con un comunicato ufficiale, infatti, il brand ha confermato il completamento della fase di valutazione di project: two con un esito positivo. In sostanza, è iniziato lo sviluppo finale del modello che arriverà sul mercato con il nome di Smart #2. Si tratta dell’erede della Smart ForTwo, la city car a due posti che, ancora oggi, nonostante la fine della produzione, è protagonista della mobilità urbana, soprattutto nelle grandi città. Andiamo a riepilogare cosa ha annunciato la Casa in merito al suo nuovo progetto.

Appuntamento al 2026

Il progetto è entrato nella fase finale di sviluppo e, quindi, non è ancora pronto per essere mostrato in pubblico. La Casa ha confermato che il nuovo modello ultra-compatto sarà protagonista di una presentazione internazionale entro la fine del 2026. Le vendite, di conseguenza, partiranno nel corso del 2027. Al momento, però, non ci sono ancora date ufficiali e bisognerà attendere ulteriori annunci da parte del brand sulla futura Smart #2 che andrà a completare la gamma Smart riprendendo la posizione della ForTwo, protagonista nel segmento A del mercato. La nuova due posti sarà realizzata in versione esclusivamente elettrica, anche se il brand per il suo futuro (ma non per questo modello, probabilmente) punterà anche sull’ibrido.

Il design sarà curato dal team Mercedes-Benz ma la vettura sarà prodotta in Cina (ricordiamo che Smart è oggi una joint venture tra Mercedes-Benz e la cinese Geely). In ogni caso, il mercato di riferimento per il modello sarà l’Europa. In Paesi come l’Italia, la nuova Smart #2 potrebbe ritagliarsi facilmente uno spazio da protagonista assoluta del mercato, anche se molto dipenderà da due fattori principali come l’autonomia e il prezzo. Per il momento, la Casa non ha fornito ulteriori informazioni in merito alla city car, limitandosi a sottolineare che il progetto è stato sviluppato su più anni, con una pianificazione strategica che solo di recente ha raggiunto un punto di svolta, con l’ok definitivo all’avvio della produzione. Il modello andrà ad arricchire una gamma già molto variegata e che da alcuni mesi può contare sulla nuova Smart #5.

Dirk Adelmann, CEO di Smart Europe, ha così commentato l’annuncio di oggi:

“La conferma del nostro ‘project: two’ e il lancio della futura Smart #2 rappresentano un momento decisivo per il marchio smart su scala globale. La smart #2 darà forma a una nuova era di mobilità urbana individuale, soprattutto in città simbolo per il brand come Roma o Parigi”

Il manager considera il nuovo modello come un’aggiunta unica alla gamma e come una scelta coerente con la strategia portata avanti negli ultimi anni. Con una gamma completamente elettrica, un’erede della ForTwo può rappresentare la soluzione giusta per sostenere la crescita di Smart nel corso dei prossimi anni. Per il momento, però, non possiamo fare altro che restare in attesa di nuovi annunci.