I numeri a ribasso delle vendite di EV dovrebbero invitare i colossi stranieri a limitare il lancio di nuovi modelli. Nel Vecchio Continente gli automobilisti sembrano non volersi distaccare dalle auto termiche. Subaru ha deciso di sfidare le convenzioni e ha presentato in grande stile, a Bruxelles, tre nuovi modelli alla spina: E-Outback, Solterra e Uncharted.

Tutti e tre i veicoli sono pronti a sconvolgere il mercato, insieme alle proposte con motore boxer basati su motore ICE, come alternative full electric. Prodotti sulla piattaforma globale e-Subaru di recente evoluzione, le vetture 100% elettriche garantiscono più potenza, autonomia migliorata e ricariche più veloci. I tecnici della Casa delle Pleiadi hanno riprogettato la trazione integrale (AWD) per garantire maggiore sicurezza, più coppia, maggiore precisione di tenuta di strada e capacità migliorate nell’off-road.

Le novità full electric

Con il lancio della nuova E-Outback, Solterra e l’inedita Uncharted il marchio nipponico ha intenzione di ingolosire i progressisti green che amano il fuoristrada. Le tre importanti novità saranno disponibili dal primo semestre del 2026, mentre la seconda generazione della Solterra arriverà solo dopo la fine della prossima estate. Outback è un nome storico per Subaru. L’E-Outback unisce il DNA versatile e affabile del modello tradizionale termico con una nuova tecnologia green ricercata. L’architettura e-Subaru Global Platform ha migliorato la maneggevolezza per un piacere di guida inedito. Sotto al cofano è alloggiata una batteria da 74,7 kW/h, due motori per complessivi 280 kW (375 CV), un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e un’autonomia superiore a 450 km.

La nuova generazione di Solterra, dopo 3 anni dal debutto, propone due motori e-Axle per una potenza complessiva di 252 kW (338 CV) offrendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi. La seconda serie monterà una batteria più grande (73,1 kW/h) per un’autonomia di 500 Km. Il pre-condizionamento termico della batteria permette una normale operatività anche a -10 gradi centigradi. Tutto è concepito per temperature estreme ed esperienze wild. Solterra – ha sottolineato il general manager sales, marketing e PR di Subaru Europe David Dello Stretto – ha beneficiato di una importante evoluzione, soprattutto per ciò che riguarda la batteria, il suo alloggiamento e il sistema di gestione termica. All’interno spicca un grande display per l’infotainment al centro plancia.

Tre versioni per l’Uncharted

Nel 2026 arriverà anche il modello compatto Subaru Uncharted: primo SUV full electric del marchio giapponese. Tre le versioni: AWD Dual Motor con batteria da 77 kW/h e 252 kW complessivi (338 CV), autonomia 470 km, capacità di traino 1,5 tonnellate, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,0 secondi. Long Range Front-Wheel Drive sempre con batteria da 77 kWh, motore singolo autonomia di 585 km. Infine, l’entry level con motore singolo, trazione anteriore, batteria da 57,7 kW/h e autonomia di 445 km. Un’ampia gamma per tutte le esigenze.

Nell’abitacolo della Subaru Uncharted emerge un volante squadrato, un tunnel con doppio caricabatterie wireless per lo smartphone e display dell’infotainment da 14”. I tecnici hanno dichiarato che la vettura vanta un raggio di sterzata di 5,5 metri con un’altezza da terra di 210 mm. L’auto è concepita per avventure a zero emissioni, unendo in un unico concetto robustezza e agilità. Farà faville sul mercato? Lo scopriremo tra un anno.