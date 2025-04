Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Nonostante soffino venti di crisi sulla produzione elettrica, Suzuki prova a mettere tutti d’accordo con la versione alla spina di un suo grande classico. Dalla primavera la e Vitara è prodotta in India per poi essere commercializzata in Europa, India e Giappone. L’arrivo è previsto nelle concessionarie nell’estate 2025.

La e Vitara elettrica prende vita sulla piattaforma “HEARTECT-e”, creata per i veicoli elettrici, caratterizzata da una struttura leggera e massiccia. La piattaforma garantisce un abitacolo ampio e una protezione elevata dal voltaggio, rinunciando ai longheroni d’irrobustimento per creare uno spazio ideale per il pacco batteria. La piattaforma è nata da una collaborazione tra la Toyota e la Daihatsu.

Le dimensioni del SUV full electric

La Suzuki e Vitara, elaborata sulla concept eVX, misura 4,27 metri di lunghezza, 1,8 m di larghezza e 1,64 m di altezza, con un’altezza da terra di 18 cm. Il design è battezzato “High-tech & Adventure” e vanta il tradizionale stile fuoristradistico del brand giapponese. Rispetto alla Suzuki Vitara hybrid, la carrozzeria è più robusta. La e Vitara 4WD lancia una nuova trasmissione integrale elettrica, grazie a un motore posteriore da 65 CV, che viaggia in sinergia con un motore anteriore per una potenza combinata di 184 CV e una coppia di 300 Nm.

La e Vitara viene proposta con 3 versioni di propulsori e l’autonomia in modalità elettrica sarà rispettivamente: 346-345 km per la versione 49kwh 2WD; 428 km per la versione 61kwh 2WD e 412-396 km per la versione 61kwh 4WD. L’accelerazione da fermi è decisa e i due motori elettrici posizionati sugli assali rendono performante la guida su fondi sconnessi. É disponibile, inoltre, il sistema Trail Mode, che distribuisce la coppia per perfezionare la motricità su superfici a bassa aderenza.

Spiccano i cerchi maggiorati da 19 pollici per una massa complessiva della e Vitara 4WD di circa 1,9 tonnellate, contro le 1,7-1,8 tonnellate delle versioni a due ruote motrici. Un peso importante, giustificato dalle batterie LFP da 49 kWh per la versione base 2WD (144 CV) e da 61 kWh per le versioni più pepate, disponibili in 2WD (174 CV) o integrale. Il sistema di trazione integra due eAxles indipendenti, uno anteriore e uno posteriore, determinano un elevato grado di sicurezza su qualsiasi superfice. La tecnologia “ALLGRIP-e” farà divertire gli amanti dell’off-road.

Prezzi di listino

Il prezzo di partenza del SUV full electric dovrebbe schizzare, in Europa, sopra i 35.000 euro, in media 10.000 euro in più della versione ibrida. Potrebbe essere una tentazione per i progressisti green che vogliono vivere un’estate 2025 nel comfort silenzioso di una EV all-terrain. I passeggeri sono coccolati in un ambiente curato dove spiccano due schermi orizzontali affiancati, con l’aggiunta di comandi fisici che piaceranno anche ai puristi.

Nel tunnel centrale si trova il comando circolare per la trasmissione, il selettore delle modalità di guida e il freno di stazionamento elettrico. Il sistema di gestione termica vanta il sistema di controllo della temperatura della batteria e il sistema di controllo dell’aria condizionata, che hanno modalità di funzionamento diversi per gestire al meglio le riserve di energia immagazzinate negli accumulatori. La produzione della Suzuki e Vitara è cominciata nello stabilimento di Gujarat in India, dove è già operativa una nuova linea di produzione.