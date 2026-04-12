Suzuki e Vitara debutta come SUV elettrico con anima off-road, trazione integrale ALLGRIP-e e autonomia fino a 426 km, senza rinunciare alla tradizione

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki e Vitara: elettrica ma anima avventuriera

La prima elettrica Suzuki è una vettura che ama sporcarsi le ruote. Una dichiarazione d’intenti per il brand giapponese che con la nuova e Vitara non ha alcuna intenzione di tradire la propria filosofia, ma di portarla attraverso la transizione elettrica. Perché se da un lato l’elettrificazione impone nuove regole, dall’altro Suzuki ha costruito la propria identità su modelli robusti, concreti e capaci di andare oltre l’asfalto. Così ha dato vita a un SUV elettrico che non rinuncia allo spirito avventuriero.

Piattaforma nativa BEV

Alla base del progetto c’è una piattaforma completamente nuova, sviluppata insieme a Toyota: si chiama HEARTECT-e ed è progettata fin dall’inizio per ospitare una motorizzazione elettrica. Il risultato è una struttura leggera ma resistente, con particolare attenzione alla sicurezza legata ai sistemi ad alto voltaggio. Gli sbalzi ridotti e il passo generoso non sono casuali: servono a migliorare sia la stabilità sia la capacità di affrontare percorsi più impegnativi.

In altre parole, anche se si tratta di un’elettrica, la e Vitara mantiene quella vocazione “outdoor” che ha sempre contraddistinto il modello. E non è un dettaglio da poco in un mercato dove molti SUV elettrici restano confinati all’uso urbano.

Stile avventuriero

Basta uno sguardo per capire che la e Vitara non vuole passare inosservata. Le linee sono tese, scolpite, con una carrozzeria che trasmette solidità e presenza su strada. Le nervature marcate, la linea di cintura alta e le proporzioni compatte restituiscono un’immagine coerente con la tradizione Suzuki.

All’interno si ritrova lo stesso approccio pragmatico. I materiali sono robusti, pensati per durare nel tempo più che per stupire al primo colpo d’occhio. A spezzare la linearità ci pensa un elemento centrale a tutta lunghezza in tessuto o pelle, e i due display: un quadro strumenti da 10,25 pollici e un sistema infotainment a sbalzo da 10,1 pollici.

La scelta di mantenere tasti fisici e rotori per le funzioni principali è una presa di posizione chiara: qui la tecnologia deve essere utile, non complicata. Una filosofia che si riflette anche nel volante a due razze, semplice ma funzionale.

Motore e prestazioni

La nuova e Vitara arriva con una sola capacità di batteria, da 61 kWh, ma con due configurazioni differenti. La versione a trazione anteriore offre:

174 CV;

193 Nm di coppia;

autonomia fino a 426 km.

Chi invece vuole qualcosa in più in termini di motricità può scegliere la versione a trazione integrale, che sale a:

184 CV;

307 Nm di coppia;

autonomia di circa 395 km.

Numeri che non puntano a stupire sulla carta, ma che sono stati calibrati per offrire un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. In perfetto stile Suzuki.

Trazione integrale dual motor

Il vero elemento distintivo della e Vitara è però la versione ALLGRIP-e, che porta nel mondo elettrico una delle tecnologie più iconiche del marchio. Qui entrano in gioco due motori elettrici indipendenti (eAxle), uno per asse. Ma non si tratta della classica trazione integrale pensata solo per migliorare la stabilità su strada.

La modalità Trail simula il comportamento di un differenziale a slittamento limitato: quando una ruota perde aderenza, il sistema interviene frenandola e trasferendo la coppia su quella con più grip. Tradotto: la e Vitara è una delle poche elettriche progettate davvero per affrontare terreni difficili, e non solo per muoversi in città.

Prezzi e allestimenti

Suzuki ha scelto una strategia chiara anche sul fronte prezzi, cercando di posizionare la e Vitara in modo competitivo rispetto ad altri SUV elettrici. Il listino parte da 36.900 euro sia per la versione a trazione anteriore che per la trazione integrale, con tre configurazioni disponibili:

e Vitara 2WD Single Motor Top a 36.900€;

e Vitara 4WD Dual Motor ALLGRIP-e Cool a 36.900€;

e Vitara 4WD Dual Motor ALLGRIP-e Top a 38.900€.

Una gamma semplice, senza troppe complicazioni, che punta a rendere immediata la scelta per il cliente.