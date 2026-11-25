Addio al motore termico e spazio a una piccola elettrica da città: arriverà in Europa dall’estate 2027, con batteria da 26 kWh e 91 CV

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Suzuki Nuova Suzuki Ignis, la city car diventa elettrica

Suzuki riporta nelle strade italiane il nome Ignis, ma stavolta sotto la carrozzeria c’è tutt’altra storia: niente più motore termico e una volumetria squadrata da versa key car. Una city car elettrica pensata per muoversi con agilità tra le strade più strette, con linee squadrate e una filosofia che ricorda da vicino quella delle piccole auto giapponesi.

Il tutto, almeno sulla carta, con l’obiettivo di rendere meno traumatico il passaggio all’elettrico a chi cerca un’auto da città. Anche se ancora non ci sono tutti i dettagli, tra cui il prezzo e il momento esatto dell’arrivo in Italia.

Derivata dalla Suzuki e-Sky

Sotto il nome Ignis troviamo sostanzialmente la Suzuki e-Sky, già presentata in Giappone, adattata al mercato europeo. A sua volta, deriva dalla concept Vision e-Sky svelata nel 2025. Insomma, un percorso piuttosto lineare: prima l’idea, poi il prototipo, poi l’auto di serie e infine la versione per l’Europa.

Sul nome, la scelta è stata mirata. Suzuki riporta in vita il nome Ignis per questa city car elettrica, che sarà venduta con lo stesso nome nei mercati globali, mentre in Giappone ne avrà un altro.

Secondo il CEO Toshihiro Suzuki, il nome, di origine latina e legato al fuoco, dovrebbe dare nuova energia ai veicoli elettrici compatti. Una visione filosofica vicina al mondo giapponese, ma anche una dichiarazione d’intenti, per una vettura che vuole conquistare le grandi metropoli.

Ultra compatta

Quando si parla di dimensioni, qui si gioca in un campionato a parte. La nuova Ignis misura 3.570 mm di lunghezza, 1.565 mm di larghezza e 1.635 mm di altezza, con un passo di 2.460 mm. Per capirci, la sua omonima ibrida attuale è larga 1,69 metri, quindi la nuova arrivata è decisamente più snella, anche se un po’ più alta.

I numeri raccontano bene anche il carattere cittadino della vettura: raggio di sterzata di 4,5 metri, peso dichiarato non superiore a 1.080 kg, cerchi da 15 pollici e 4 posti omologati. In pratica, parcheggi più facili e manovre meno stressanti.

Le dimensioni contenute, del resto, derivano dalla kei car giapponese, la categoria di mini auto che in Giappone ottiene sgravi fiscali, polizze agevolate ed esenzione dall’obbligo del posto auto. Va detto che la versione europea è un po’ più grande di quella giapponese, che misura 3.395 mm di lunghezza e 1.475 mm di larghezza.

Sembra una key car

L’impostazione estetica, se ci si pensa, è piuttosto chiara. Lo stile resta quello di una vettura estremamente squadrata e compatta, come lo era la Ignis che abbiamo conosciuto, anche se qui la questione viene portata all’estremo, andando a prendere in toto quelli che sono gli stilemi del modello giapponese, perciò quelli di una key car a tutti gli effetti.

A fare la differenza sono pochi dettagli: passaruota in plastica nera, frontale con paraurti inferiore rivisto in chiave off-road e piccoli ritocchi nella parte bassa del posteriore. Un tocco che dà all’auto un’aria un po’ più robusta, proprio come avveniva in passato, con un’auto che ha avuto modo di conquistare il mercato grazie anche al proprio spirito avventuriero, cavalcato da una versione 4×4 ibrida, marchio di fabbrica del brand, che l’aveva resa famosa qui in Italia come rivale della mitica Panda.

C’è poi la questione dell’assetto. Suzuki lo ha messo a punto con test in contesti urbani e su strade tortuose in Europa e in altri continenti, per adattarsi ai gusti dei clienti europei. Segno che l’azienda non si è limitata a prendere un modello giapponese e a spedirlo oltre oceano: qualcosa è stato rivisto.

Basta guardare un dettaglio notato sugli esemplari europei: i tergicristalli sono incernierati sul lato opposto rispetto alla e-Sky giapponese, com’è normale aspettarsi per chi guida a sinistra.

Interni semplici e digitalizzati

Passando all’abitacolo, la parola d’ordine è praticità. Ci sono vari vani portaoggetti, soprattutto sulla plancia. Per il resto, nessuna rivoluzione, ma neanche un’eccessiva caccia al risparmio: tra doppio display per il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment, passando al selettore della trasmissione posizionato comodamente in alto sulla console centrale e comandi separati per la climatizzazione anche se touch.

Il risultato è un ambiente semplice, in linea con la filosofia dell’auto: pochi fronzoli, molta sostanza. In una vettura da città, del resto, contano soprattutto le cose che si usano ogni giorno, come un posto dove lasciare il telefono o una borsa. E con 4 posti omologati, è pensata per gli spostamenti quotidiani in famiglia.

Ufficio Stampa Suzuki

Cuore elettrico: i numeri

Veniamo al capitolo più atteso. La piattaforma è la Heartect-e, e il motore elettrico eroga 91 CV e 133 Nm di coppia. Prestazioni come accelerazione e velocità massima, per ora, non sono state comunicate. Interessante notare che la e-Sky giapponese, per via dei limiti delle kei car, si ferma a 47 kW, cioè circa 64 cavalli: la versione europea, quindi, promette qualcosa in più.

La batteria è una LFP da 26 kWh. Una scelta che punta più sulla leggerezza e sull’efficienza che sui grandi numeri. Secondo le fonti, sul modello giapponese il pacco batterie arriva da BYD, mentre l’efficienza dichiarata è di 97 Wh/km. Per quanto riguarda la ricarica, si arriva fino a 7,4 kW in corrente alternata e fino a 50 kW in corrente continua. Non da primato, ma adatta a una vettura pensata soprattutto per la città.

Sull’autonomia, invece, bisogna andare con cautela. Per la versione europea, non ci sono dati ufficiali. La e-Sky giapponese dichiara 310 km di autonomia di riferimento, un valore non ancora certificato nel ciclo WLTC giapponese. Per la versione europea si parla di numeri intorno ai 200 km ma il dato definitivo arriverà solo con l’omologazione.

Prezzo e arrivo in Italia

Il prezzo non è ancora stato annunciato. Suzuki punta a rendere facile il passaggio all’elettrico per chi acquista city car, quindi ci si aspetta un prezzo competitivo, con rivali che sanno offrire un ottimo punto di partenza per la mobilità elettrica. In Giappone, intanto per dare un’idea, la e-Sky parte da 2,12 milioni di yen, circa 12 mila euro.

Sull’arrivo, le tempistiche restano vaghe. Il modello arriverà in Europa, ma Suzuki non ha ufficializzato una data precisa per l’Italia. In Europa l’arrivo è previsto a partire dall’estate 2027. Una cosa è certa: sulle piccole elettriche economiche la sfida si fa sempre più interessante.