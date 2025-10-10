Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Suzuki Suzuki svela la nuova Vision e-Sky

Suzuki sarà tra le aziende protagoniste di Japan Mobility Show 2025, un evento dedicato alla mobilità del futuro in programma a partire dal prossimo 30 ottobre. In occasione della fiera, organizzata da JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association), ci sarà il debutto in pubblico della concept Vision e-Sky.

Si tratta di una minicar BEV con cui la Casa nipponica punta ad anticipare il futuro della mobilità. Non è l’unico veicolo che l’azienda esporrà alla fiera, che non sostituisce il Tokyo Auto Salon in programma a gennaio 2026 ma offrirà uno sguardo diverso sul mondo della mobilità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Un modello che anticipa il futuro

Per il momento, Suzuki ha diffuso solo poche informazioni sul suo nuovo progetto. La Vision e-Sky viene definita dall’azienda come una nuova “minicar BEV” e, quindi, come un veicolo pensato per la mobilità urbana e per spostamenti a zero emissioni, con dimensioni compatte, una buona autonomia e costi contenuti. Il progetto di Suzuki è basato sui concetti di “Unico, Smart, Positivo” e, secondo l’azienda, propone un design “tipicamente Suzuki” anche se non viene proposto un metro di paragone preciso con i modelli del brand, come l’apprezzata city car Swift.

La Casa ritiene che la nuova Vision e-Sky, che si mostrerà in pubblico per la prima volta alla fiera nipponica in programma a Tokyo, nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di clienti che utilizzano regolarmente vetture di piccole dimensioni, oltre a diventare la soluzione giusta per i trasporti quotidiani. La vettura avrà una lunghezza di 3.395 mm, sarà larga 1.475 mm e alta 1.625 mm. Le dimensioni, come sottolineato nel comunicato ufficiale, potrebbero cambiare leggermente.

Un altro dato interessante svelato dall’azienda è quello dell’autonomia. La Vision e-Sky è pensata per garantire più di 270 chilometri di percorrenza con una carica completa della batteria. Per il momento, la Casa non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche della nuova concept. Basterà attendere il prossimo 30 ottobre per saperne di più.

Appuntamento al 2026

Suzuki, che di recente è stata protagonista al Salone di Torino, ha già confermato la volontà di realizzare un modello di serie, senza fornire ulteriori informazioni in merito, a partire dalla concept che sarà esposta in occasione del Japan Mobility Show 2025. Nel comunicato si parla di un lancio nel corso dell’anno fiscale 2026, per il periodo compreso tra aprile 2026 e marzo 2027. Anche in questo caso, sarà necessario attendere qualche settimana per saperne di più.

Le altre novità Suzuki

In occasione della fiera di Tokyo al via a fine ottobre, Suzuki mostrerà anche altre novità per la sua gamma. In particolare, è prevista la presenza di e EVER, un concept che anticipa un nuovo mini furgone elettrico, e anche di e-VANVAN, altro concept che debutterà in anteprima mondiale con l’obiettivo di diventare una nuova soluzione per la mobilità elettrica a due ruote. L’azienda intende sfruttare l’evento per mostrare, per la prima volta in Giappone, alcuni progetti svelati negli ultimi mesi come GSX-8T / GSX-8TT, lo scooter elettrico e-Address e la GSX-R1000R.