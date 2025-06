Ufficio Stampa Tesla La Tesla Model 2 è vicina al debutto: sarà simile alla Cybercab?

Tesla deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita. Per questo motivo, la Casa americana sta lavorando a un nuovo modello, noto come Tesla Model 2 oppure Tesla Model Q. Si tratta dell’attesa entry level con cui l’azienda proverà ad affrontare i costruttori cinesi puntando su un prezzo molto più accessibile rispetto alla Model 3 che, attualmente, rappresenta la porta di ingresso alla gamma del brand.

Nuove indiscrezioni confermano che la vettura potrebbe essere molto vicina al debutto. Lo sviluppo della Tesla Model 2 (per ora utilizzeremo questo nome per indicare il progetto, in attesa di maggiori dettagli da parte di Tesla) potrebbe essere prossimo alla conclusione e l’azienda potrebbe essere vicina ad avviare la produzione. Andiamo a fare il punto sul progetto.

L’entry level è pronta?

Le ultime indiscrezioni sul progetto, riportate da varie fonti ma ancora in attesa di una conferma ufficiale, anticipano un’accelerazione da parte di Tesla sul progetto Tesla Model 2. Il nuovo modello potrebbe essere vicino alla presentazione ufficiale e al suo debutto sulle linee produttive. Tesla dovrebbe utilizzare gli impianti attivi in California e in Texas per l’assemblaggio della vettura che dovrebbe avere molti punti di contatto con il recente Cybercab, mostrato nell’immagine in testa all’articolo. Il veicolo, pensato per diventare il punto di riferimento della flotta di robotaxi di Tesla, potrebbe essere la base di partenza della Model 2 che, però, potrebbe rinunciare all’utilizzo dei sistemi di guida autonoma.

In questo modo, l’azienda dovrebbe essere in grado di ridurre i costi di produzione per singola unità e proporre un prezzo più competitivo per il modello. Il debutto della nuova Tesla Model 2 potrebbe avvenire già nel corso del mese di luglio del 2025 con una commercializzazione prevista per i mesi successivi. Al momento, le informazioni sulle caratteristiche tecniche sono poche e sarà necessario attendere i prossimi mesi per saperne di più.

La vettura dovrebbe presentare qualche compromesso per poter contenere il prezzo e risultare molto più economica rispetto alla Model 3. È chiaro, in ogni caso, che si tratta di un progetto chiave per l’azienda che, anche considerando le difficoltà registrate nel corso degli ultimi mesi, in parte legate anche alla sovraesposizione mediatica di Elon Musk, ha bisogno di un cambio di passo e di rafforzare la sua gamma per contrastare una concorrenza (soprattutto cinese) sempre più agguerrita.

Quale sarà il prezzo?

Il tema principale legato alla nuova Tesla Model 2 è proprio il prezzo. Le ipotesi sono tante. La vettura potrebbe partire da 25.000 – 30.000 dollari. Bisogna considerare che la Model 3, sul mercato americano, parte da 34.999 dollari. Per risultare realmente competitiva, quindi, la Model 2 dovrebbe avvicinarsi più ai 25.000 dollari che ai 30.000 dollari, a condizione, però, di offrire un’autonomia e una dotazione adeguata agli standard Tesla. Trovare il giusto equilibrio tra prezzo, autonomia e dotazione sarà fondamentale per poter rendere competitivo il progetto della Model 2. Aggiornamenti in tal senso potrebbero arrivare nelle prossime settimane. È molto probabile che l’azienda decida di organizzare un grande evento di presentazione per mostrare in anteprima il suo nuovo modello che andrà ad affiancare Model 3 e Model Y.