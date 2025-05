Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Tesla Tesla Model Y: potrebbe arrivare una versione più economica

Un’ondata di voci provenienti dai social media cinesi e da alcune testate giornalistiche locali sta alimentando speculazioni su un possibile veicolo Tesla in fase di sviluppo nello stabilimento asiatico dell’azienda americana. Al centro dell’attenzione c’è un presunto nuovo modello, internamente soprannominato “E80”, che secondo le indiscrezioni sarebbe una versione economica della popolarissima Model Y.

Il progetto “E80”: cosa sappiamo

Le prime indiscrezioni sul progetto “E80” sono comparse su piattaforme di social media cinesi come Weibo, e successivamente rilanciate da siti di informazione del settore. Secondo questi report, la “E80” sarebbe una variante semplificata della Model Y, progettata per essere più accessibile a un pubblico più ampio, soprattutto nel mercato asiatico, dove la concorrenza sui prezzi è serrata.

Il nuovo modello dovrebbe montare una batteria tra i 50 e i 55 kWh, meno potente rispetto alle versioni attuali della Model Y, ma sufficiente per garantire un’autonomia accettabile per un utilizzo urbano e suburbano. L’uscita sul mercato è tuttora incerta e dipenderebbe, secondo i rumors, dalle performance commerciali della nuova Model Y lanciata di recente. Tuttavia, alcune fonti indicano che il debutto del modello “E80” potrebbe avvenire già nella seconda metà del 2025, o al più tardi nel 2026.

Prezzo e caratteristiche

Il prezzo del veicolo rappresenta uno degli elementi più discussi. Secondo alcune fonti, la Tesla “E80” potrebbe costare tra i 150.000 e i 170.000 yuan (circa 20.500-23.300 dollari), mentre altre stime parlano di una fascia leggermente più alta, tra i 190.000 e i 210.000 yuan (circa 26.000-28.800 dollari). A titolo di confronto, l’attuale Model Y venduta in Cina ha un prezzo che varia tra i 263.500 e i 313.500 yuan (ovvero tra i 36.160 e i 43.000 dollari), a seconda della versione.

Le indiscrezioni suggeriscono anche che la famigerata “E80” sarà molto più spartana rispetto alle sue controparti più costose. Le caratteristiche previste includono ruote più piccole, vetri laterali monostrato, assenza del display posteriore, un numero ridotto di altoparlanti, sedili in tessuto non riscaldabili né ventilati, baule manuale e tetto in metallo. In sostanza, una vettura essenziale, destinata a tagliare i costi senza compromettere il cuore tecnologico del marchio Tesla.

Non solo voci: precedenti e conferme indirette

Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali da parte di Tesla, l’ipotesi di una Model Y più accessibile non appare così lontana dalla realtà. Un precedente significativo è rappresentato dalla recente introduzione della versione Long Range Rear Wheel Drive (LR RWD) del Cybertruck, venduta a un prezzo inferiore di 10.000 dollari rispetto alla versione All Wheel Drive (AWD). Anche in quel caso, Tesla ha ridotto gli optional, mantenendo però l’identità del veicolo.

Un’ulteriore conferma indiretta arriva dalle parole di Lars Moravy, vicepresidente dell’ingegneria Tesla, che nel corso della conference call per i risultati del primo trimestre 2025 ha affermato: “I modelli che arriveranno nei prossimi mesi saranno costruiti sulle nostre linee attuali e assomiglieranno, nella forma e nella sostanza, ai veicoli che già produciamo. La chiave sarà la loro accessibilità: saranno auto che si potranno permettere in molti.”

Una mossa strategica per il mercato globale

La possibilità di una Tesla più economica rappresenta una mossa potenzialmente strategica, soprattutto per contrastare la crescente concorrenza dei produttori cinesi di veicoli elettrici come BYD, NIO e XPeng, che già offrono modelli a basso costo dotati di tecnologie avanzate. Con l’introduzione della “E80”, Tesla potrebbe rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato cinese e aprire la strada a un’espansione globale verso una clientela più ampia.