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Ufficio Stampa Tesla La Roadster è pronta?

La Tesla Roadster è uno dei progetti più attesi della Casa americana. Il modello, più volte rimandato, sarebbe ora prossimo al debutto ufficiale. Non si tratta di un’indiscrezione ma di un’anticipazione fornita direttamente da Elon Musk, che ha commentato un post su X di Tesla, in cui si faceva riferimento al lancio della Roadster, ufficializzando la data del 1° ottobre prossimo.

Le informazioni, per il momento, sono limitate, ma è chiaro che c’è grande hype in merito alla sportiva che ha le carte in regola per diventare un vero e proprio punto di riferimento per il futuro di Tesla, non per i volumi, ma per la capacità di rendere il marchio ancora più interessante per gli appassionati.

Tutto pronto per il lancio

La Tesla Roadster rappresenta un progetto molto atteso dagli appassionati. L’azienda, in questi anni, si è concentrata su altri modelli, puntando sul Cybertruck e poi presentando il più recente Cybercab, veicolo chiave per le ambizioni dell’azienda nel settore dei robotaxi. Il debutto del nuovo modello era già stato anticipato da un report di The Information dello scorso mese di agosto.

Secondo le indiscrezioni trapelate, Tesla dovrebbe sollevare il sipario sulla sua Roadster e realizzare una dimostrazione di una versione in edizione limitata, dotata di propulsori speciali, realizzati in collaborazione con SpaceX (per migliorare il sistema di raffreddamento e massimizzare le performance). Tale dimostrazione dovrebbe avvenire presso il centro di collaudo di SpaceX a McGregor, in Texas.

Un progetto molto atteso

Il veicolo, ricordiamo, è stato presentato per la prima volta nel 2017, con l’obiettivo di avviare le consegne nel 2020. In questi anni, però, il contesto di mercato è cambiato notevolmente e anche gli obiettivi di Tesla sono stati modificati, causando una serie di ritardi per la Roadster.

Dai dati disponibili, il programma Roadster si è evoluto da un veicolo elettrico convenzionale ad alte prestazioni a una nuovissima hypercar in fibra di carbonio, dopo che Tesla ha abbandonato un approccio alternativo basato sui componenti della Model S Plaid.

Appuntamento al 1° ottobre

Per il momento, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali, non ci resta che aspettare il prossimo 1° ottobre, data ufficializzata dallo stesso Elon Musk nelle ultime ore per il debutto in pubblico della Tesla Roadster nella sua nuova veste di supersportiva a zero emissioni.

La vettura potrebbe rappresentare un punto di svolta per Tesla, dopo le novità legate al lancio del Cybercab e agli sforzi legati allo sviluppo della guida autonoma e dei servizi di robotaxi, attualmente ancora in fase di test.

La Roadster sarà chiamata a dare un tocco di sportività alla gamma Tesla, in modo da convincere gli appassionati che anche i modelli elettrici hanno la possibilità di stupire, in termini di performance e piacere di guida.

Maggiori dettagli in merito al progetto potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni, con Tesla che potrebbe fornire alcune anticipazioni in vista della presentazione ufficiale in programma, come detto, a inizio del prossimo mese.