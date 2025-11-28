Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Tesla Tesla Cybertruck: il sistema di guida autonoma evita impatto frontale

Un evento eccezionale, verificatosi in New Mexico, ha posto nuovamente i riflettori sulla tecnologia di guida completamente autonoma (FSD) sviluppata da Tesla. Il sistema FSD equipaggiato su un Tesla Cybertruck si è dimostrato una tecnologia rivoluzionaria in grado di salvare vite umane, prevenendo un grave incidente che sembrava inevitabile.

Il protagonista dell’episodio, un automobilista statunitense di nome Clifford, ha condiviso la sua esperienza dopo aver evitato una collisione frontale su una strada del New Mexico. La carreggiata era stretta e l’area completamente priva di lampioni o catarifrangenti, condizioni che rendevano la visibilità estremamente scarsa.

La dinamica dell’incidente scampato

Clifford stava attraversando il New Mexico, di ritorno dall’assemblea degli azionisti Tesla, quando si è trovato di fronte a una situazione critica. “Mentre attraversavo il New Mexico dopo l’assemblea degli azionisti Tesla, una collisione frontale a oltre 100km/h è stata evitata. Solo uno specchietto e un finestrino danneggiati e un po’ di shock. Grazie Elon, grazie Tesla, grazie Cybertruck”, ha raccontato Clifford.

Nel video che documenta l’accaduto, si vede come l’automobilista abbia improvvisamente notato un’altra auto sfrecciare verso di lui, invadendo la sua corsia. A causa della scarsa visibilità, Clifford non aveva avuto modo di percepire in tempo utile il veicolo in rotta di collisione. Mancavano solo 2-3 secondi per evitare lo scontro. La situazione era disperata: da un lato c’erano veicoli in arrivo, incluso un camion di grandi dimensioni, e dall’altro il guardrail.

A quel punto, il Tesla Cybertruck, grazie alla tecnologia FSD, è intervenuto istantaneamente. La vettura ha sterzato in automatico, riuscendo a evitare uno scontro frontale e una collisione con il traffico in arrivo e con il guardrail, tutto ciò mentre procedeva a oltre 100 km orari. Nonostante lo specchietto laterale e il finestrino riportassero dei danni, Clifford è rimasto completamente illeso. La tecnologia FSD non solo ha salvato la sua vita, ma ha anche prevenuto un incidente ben più grave che avrebbe potuto coinvolgere almeno altre cinque auto presenti sulla strada in quel momento.

La sicurezza attiva

Questo episodio fornisce una prova tangibile di quanto affermato da Elon Musk, che ha ripetutamente evidenziato che il fattore di sicurezza più importante per qualsiasi auto non è come salva la vita degli occupanti durante una collisione, ma come può prevenirla. Il successo del sistema è radicato nel suo sofisticato funzionamento. Le auto Tesla sono equipaggiate con telecamere che monitorano costantemente tutto ciò che le circonda.

Le immagini così raccolte vengono elaborate da un computer che impartisce i comandi all’auto, assicurando che la vettura proceda nel rispetto del codice della strada e dell’ambiente circostante. In questo modo, il sistema FSD aumenta in modo significativo la probabilità di evitare una collisione, rendendo le auto Tesla tra le più sicure al mondo dal punto di vista della sicurezza attiva.

Nove volte più sicura della media

I dati ufficiali supportano questa tesi. Secondo il Tesla Vehicle Safety Report, pubblicato trimestralmente, la tecnologia Autopilot è circa 9 volte più sicura della media statunitense. Per fornire un dato concreto, nel terzo trimestre del 2025, l’azienda ha registrato un incidente ogni 16.672.803 di chilometri percorsi da conducenti che utilizzavano la tecnologia Autopilot. I dati più recenti disponibili da NHTSA e FHWA (risalenti al 2023) mostrano invece che negli Stati Uniti si verifica un incidente automobilistico circa ogni 1.127.000 chilometri.

Quanto riportato dimostra in modo inequivocabile come le innovazioni tecnologiche ideate da Elon Musk siano in grado di fare la differenza, offrendo un contributo fondamentale alla sicurezza delle persone e delle comunità, specialmente in un contesto dove le statistiche sugli incidenti stradali rimangono drammatiche (solo nell’UE, circa 19.940 persone hanno perso la vita sulle strade nel 2024).