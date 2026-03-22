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Ufficio Stampa Toyota Consegne da maggio 2026 per il SUV eletrico

Toyota punta sempre più sull’elettrico e uno dei modelli di riferimento per il suo futuro a zero emissioni è, senza dubbio, il nuovo Toyota C-HR+. Il SUV sta per arrivare anche in Italia, con l’obiettivo di spostare gli equilibri in un segmento già molto affollato ma che presto potrebbe registrare il debutto di un modello in grado di giocare il ruolo da protagonista assoluto, anche grazie a un’autonomia molto elevata. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo SUV della Casa nipponica, sempre più vicino al debutto sulle strade italiane.

Un SUV dalle grandi potenzialità

Toyota vuole conquistare gli automobilisti partendo dal design, che offre agilità ed eleganza, con una linea ispirata alle coupé e una linea filante del tetto ottenuta senza compromettere lo spazio per la testa dei passeggeri posteriori. Le scelte stilistiche si riflettono anche in eccellenti prestazioni aerodinamiche, con un coefficiente di resistenza pari a 0,262.

Da segnalare anche nuovi fari a LED e un frontale pulito, caratteristico dei veicoli a batteria. La carrozzeria è disponibile in cinque colori (Platinum Pearl White, Cement Grey, Attitude Black, Metal Oxide e Mineral). Per la versione Premium c’è la possibilità di abbinare il tetto nero alle colorazioni Platinum Pearl White, Cement Grey, Metal Oxide e Mineral.

All’interno, troviamo un abitacolo che offre uno spazio simile a quello del bZ4X, modello di segmento superiore, grazie anche a un passo di 2.750 mm e a una lunghezza di 4.530 mm. Da segnalare anche il display da 7 pollici per la strumentazione e il display multimediale da 14 pollici.

Il nuovo Toyota C-HR+ arriva sul mercato con una gamma composta da tre varianti. La versione base ha un motore da 167 CV di potenza massima e una batteria da 57,7 kWh. Grazie a un consumo di 13,4 kWh per ogni 100 chilometri, la vettura può contare su un’autonomia di 458 chilometri nel ciclo WLTP.

C’è poi la variante intermedia, con batteria da 77 kWh e 224 CV di potenza massima. Questa versione ha un consumo di 13,4 kWh per ogni 100 chilometri e può contare, quindi, su un’autonomia di 607 chilometri. Si tratta della variante con autonomia maggiore di tutta la gamma.

A completare l’offerta di C-HR+, infine, c’è la versione con trazione integrale e una potenza di 343 CV. In questo caso, il consumo è di 15,5 kWh per ogni 100 chilometri mentre l’autonomia è di 507 chilometri. Alla base del modello c’è la piattaforma eTNGA, un elemento centrale della strategia di elettrificazione di Toyota.

Tutte le versioni sono dotate di un pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità, fornito da Prime Planet Energy & Solutions (PPES), una società joint venture di proprietà di Toyota Motor Corporation (51%) e Panasonic Corporation (49%) . La Casa offre una ricarica DC di 150 kW su tutta la gamma- In aggiunta, il caricatore AC integrato da 11 kW è incluso di serie mentre l’allestimento Premium può sfruttare un’unità da 22 kW.

Disponibilità e prezzo

Toyota ha aperto gli ordini del suo nuovo modello già da diverso tempo e ha confermato che le prime consegne del suo Toyota C-HR+ ai clienti italiani sono previste per il prossimo mese di maggio 2026. Con la promozione lancio, il SUV elettrico è disponibile a partire da 36.950 euro, con finanziamento ad anticipo zero. Per tutti i dettagli in merito alla promozione è possibile recarsi in una delle concessionarie della Casa nipponica.