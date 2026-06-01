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Ufficio Stampa LEXUS Lexus LF-ZC, il concept di tre anni fa non avrà sbocco in un modello di serie

Il panorama dell’auto elettrica di lusso perde uno dei suoi progetti più carichi di aspettative. Toyota ha ufficialmente deciso di cancellare il programma della Lexus LF-ZC, la berlina elettrica di fascia alta che avrebbe dovuto rappresentare, a partire dal 2027, la massima espressione tecnologica della divisione premium del Gruppo. Quello che era stato presentato come il manifesto del futuro per Lexus si scontra oggi con una realtà di mercato profondamente mutata, spingendo il colosso giapponese a una revisione drastica delle proprie priorità industriali.

Una promessa tecnologica interrotta

Presentata con grande risonanza al Japan Mobility Show nell’ottobre del 2023, la Lexus LF-ZC non era solo un esercizio di stile, ma una vera e propria sfida alle leggi della fisica applicate alla mobilità. Il modello avrebbe dovuto portare al debutto le batterie allo stato solido di nuova generazione, una tecnologia considerata il “sacro graal” del settore per la sua capacità di abbattere i tempi di ricarica e garantire un’autonomia rivoluzionaria, stimata intorno ai 1.000 chilometri.

Oltre all’alimentazione, il progetto prevedeva l’adozione del gigacasting, un processo produttivo d’avanguardia che permette di realizzare grandi componenti strutturali in alluminio in un unico pezzo. Questa innovazione avrebbe dovuto garantire una riduzione significativa dei costi e dei tempi di assemblaggio, offrendo al contempo una rigidità torsionale superiore a vantaggio della dinamica di guida. Nonostante la cancellazione del modello, Toyota ha precisato che la ricerca su queste tecnologie strategiche non si fermerà, poiché rimangono pilastri fondamentali per i futuri veicoli del gruppo.

Le ragioni del “no”: tra mercato e politica

La decisione di fermare la LF-ZC non nasce da un fallimento tecnico, ma da un’attenta analisi del contesto internazionale. I media giapponesi evidenziano come la scelta rifletta il rallentamento della domanda globale di veicoli elettrici, un fenomeno che sta colpendo trasversalmente l’intera industria. A questo si aggiunge un clima di incertezza politica, alimentato dalla progressiva eliminazione degli incentivi fiscali per le auto a zero emissioni negli Stati Uniti, uno dei mercati chiave per il marchio Lexus.

Nonostante Toyota abbia registrato nel 2025 un incremento record del 42,4% nelle vendite di auto elettriche, il management ha preferito adottare una strategia improntata alla prudenza. Non è un caso isolato nel panorama nipponico: anche Honda ha recentemente ridimensionato i propri obiettivi di conversione totale all’elettrico, segno di una riflessione profonda che coinvolge tutti i principali player del Sol Levante.

Verso un futuro a ruote alte

La cancellazione della LF-ZC non significa un disimpegno dal mondo dell’elettrico, ma una riallocazione delle risorse verso settori ritenuti più redditizi e richiesti. Toyota ha infatti deciso di puntare con decisione sullo sviluppo dei SUV, un comparto che continua a mostrare una domanda solida e costante su tutti i principali mercati internazionali.

Il gruppo ha ribadito in una nota ufficiale la volontà di rispondere con prontezza ai cambiamenti del mercato, puntando a costruire auto che superino le aspettative dei clienti. In questo nuovo scenario, l’eleganza filante di una berlina da record come la LF-ZC lascia spazio alla concretezza dei SUV, confermando come, in un settore automobilistico in continua metamorfosi, la capacità di adattamento sia diventata il vero motore dell’innovazione.