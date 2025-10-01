Tre auto elettriche che si acquistano con meno di 15mila euro, grazie agli incentivi

Tre modelli elettrici da acquistare con gli incentivi, per chi vuole spendere poco senza rinunciare all’autonomia urbana e al comfort di un veicolo moderno

Foto di Tommaso Giacomelli

Tommaso Giacomelli

giornalista automotive

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Pubblicato: 1 Ottobre 2025 07:40

123RF
Incentivi 2025: l'Ecobonus abbatte i prezzi di alcuni elettriche

L’elettrico accessibile continua a essere uno degli snodi cruciali nel mercato italiano 2025, e con il nuovo decreto incentivi molti modelli compatti emergono con forza. Tra quelli che oggi risultano eleggibili ci sono tre nomi che attirano per ragioni diverse: la Dacia Spring, la Leapmotor T03 e la BYD Dolphin Surf. Ognuna offre compromessi distinti tra prezzo, autonomia, tecnologia e conformità all’Ecobonus. Osserviamoli più nel dettaglio.

Dacia Spring: la city‑elettrica “minimalista”

La Dacia Spring è forse l’elettrica più nota in Italia sotto i 20.000 euro, e con la svolta normativa 2025 è tornata al centro dell’attenzione. Il suo prezzo di listino è intorno a 17.900 euro IVA, ma con gli incentivi per chi ha l’ISEE fino a 30.000 euro e sfrutta la rottamazione, la piccola romena può scendere fino a 6.900 euro. In alternativa, per chi ha l’ISEE tra 30.000 e 40.000 euro, l’incentivo cala a 9.000 euro. Le condizioni impongono un vincolo di mantenimento del veicolo per almeno 24 mesi e la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 di proprietà da almeno sei mesi.

Dacia Spring, la piccola del brand romeno
Ufficio Stampa Dacia
L’elettrica del marchio Dacia: Spring

Dal punto di vista tecnico, la Spring offre un motore elettrico con potenza contenuta e una batteria che, nella versione rinnovata, è circa 26,8 kWh. L’autonomia dichiarata in ciclo misto è nella fascia dei 220‑230 km (mentre in città si può spingere a 305 km WLTP City). Si tratta di valori che la rendono adatta soprattutto all’uso urbano e periurbano. Gli interni sono essenziali ma migliorati rispetto alle versioni iniziali: display da 7’’ per il quadro strumenti, touchscreen da 10’’ nei livelli superiori, materiali più curati, firma luminosa “a Y” e qualche accento estetico moderno. In tema dotazioni, si trovano anche ADAS base, sensori di parcheggio e compatibilità con Apple CarPlay / Android Auto.

Leapmotor T03: la city‑elettrica cinese con ambizioni europee

La Leapmotor T03 è un modello che proviene dalla Cina, ma è spinto in Europa anche tramite la partnership con Stellantis. È proposta con un prezzo base attorno a 18.900 euro (IVA inclusa) per la versione con batteria da 37,3 kWh e potenza di 95 CV (70 kW). La velocità massima dichiarata è 130 km/h, con accelerazione 0‑100 km/h in circa 12,7 secondi. L’autonomia WLTP combinata si attesta attorno ai 265 km nella configurazione da 37,3 kWh. Versioni con batterie più piccole (21,6 kWh) offrono autonomie ridotte (circa 200 km) e potenze inferiori (54 CV), mentre varianti più spostate in alto arrivano fino a 41,3 kWh e 109 CV per circa 403 km nel ciclo cinese (normalmente più ottimistico del WLTP). La struttura tecnica prevede motore elettrico anteriore, cambio monomarcia, sospensioni MacPherson e asse posteriore a barra di torsione.

Leapmotor T03, l'elettrica cinese di Stellantis
Ufficio Stampa Stellantis
Compatta e da città: Leapmotor T03

Le dimensioni sono compatte: lunghezza 3,62 m, larghezza 1,65 m, altezza circa 1,58‑1,60 m, passo 2,40 m. Il bagagliaio è di 210 litri, espandibile abbattendo i sedili posteriori. È omologata come vettura a quattro posti, per via delle dimensioni compatte interni. Sul fronte dotazioni, la T03 offre sistemi ADAS di livello 2, basati su telecamere, radar e sensori: cruise control adattivo, mantenimento di corsia, riconoscimento dei segnali, avviso di collisione. Le versioni europee possono avere aggiornamenti OTA per i sistemi software. I consumi dichiarati sono circa 16,3 kWh/100 km nella versione 36‑37 kWh.

BYD Dolphin Surf: la BEV compatta

La Dolphin Surf è l’elettrica compatta di BYD pensata per il mercato europeo e italiano. È progettata con tecnologie “premium” tipiche del marchio, pur mantenendo un prezzo competitivo. Usufruendo del massimo degli incidenti, la piccola BEV si spinge fino a 8.310 euro. Dal punto di vista tecnico, la Dolphin Surf offre una tecnologia batteria “Blade Battery” BYD, nota per robustezza e sicurezza.  La vettura ha un’autonomia fino a 322 km (WLTP) nella versione Boost con batteria da 43,2 kWh e può raggiungere oltre 500 km in ambito urbano per le versioni con la batteria da 43 kWh.

BYD Dolphin Surf, la piccola BEV cinese
Ufficio Stampa BYD
Dolphin Surf, la più piccola di BYD

È disponibile con batterie LFP da 30 kWh e 43,2 kWh, con tempi di ricarica rapida DC che vanno dai 25-30 minuti per passare dal 30% all’80% dell’autonomia. Inoltre, BYD offre funzioni come Vehicle to Load (V2L) — la capacità di usare la batteria della macchina come fonte di energia per dispositivi esterni — e tecnologia avanzata nell’infotainment, con display e interfacce moderne. L’abitacolo è progettato per offrire comfort e qualità superiore rispetto a molte citycar “entry-level”.

Schema degli incentivi 2025: come funziona e per chi vale

Le tre auto rientrano in quella categoria di veicoli elettrici che possono usufruire del nuovo Ecobonus 2025, secondo il decreto del Ministero competente (D.M. 8 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 settembre). Le regole prevedono queste condizioni (formula essenziale):

  • incentivo massimo per vetture con emissioni 0‑20 g/km (full electric) con rottamazione: fino a  11.000 per ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro;
  • per ISEE tra 30.000 e 40.000 euro: incentivo ridotto a 9.000 euro;
  • prezzo massimo del veicolo nuovo: 35.000 euro IVA esclusa (equivalente a circa 42.700 euro IVA inclusa);
  • obbligo di rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 (o simili condizioni) per accedere all’incentivo migliorato;
  • durata vincolo: il veicolo incentivato deve restare intestato per almeno 24 mesi.

In aggiunta, le Case possono applicare vantaggi promozionali (sconto in listino, bonus rottamazione extra, campagne commerciali) cumulabili con l’incentivo statale, entro i limiti del decreto.  Le tre auto qui esaminate rientrano tutte nel limite di prezzo (listino IVA esclusa sotto il tetto) e sono a zero emissioni, quindi potenzialmente idonee. Dunque, chi rispetta i requisiti ISEE e rottamazione può abbattere sensibilmente il prezzo finale.

Quale scegliere?

La scelta fra Spring, T03 e Dolphin Surf dipende dal profilo d’uso e dalle priorità.

  • se si ricerca il prezzo più basso possibile con incentivi massimi e un’auto da uso prettamente cittadino, la Spring resta imbattibile. Offre l’essenziale ma con un costo di acquisto residuo molto basso;
  • se invece il desiderio è verso una city‑auto più tecnologica con batteria più generosa e dotazioni moderne, la T03 appare come il “passo in più”, soprattutto se appoggiata a una rete di assistenza più ramificata;
  • Infine, se si vuole un compromesso tra tecnologia, marchio prestigioso e dotazioni superiori (come V2L), la Dolphin Surf può essere la scelta più bilanciata: prezzo più alto, ma con margine tecnologico maggiore.

La forza dell’incentivo 2025 rende possibile scegliere un’auto elettrica con cifre che fino a pochi anni fa erano impensabili. Ma è essenziale allineare autonomia, rete di ricarica e servizio post‑vendita con le proprie esigenze.

