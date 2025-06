Il market share delle auto elettriche in Norvegia è in costante crescita: nel corso del mese di maggio 2025, infatti, il Paese si è avvicinato alla soglia del 100%

Fonte: 123RF Elettriche protagoniste in Norvegia

Le auto elettriche dovrebbero essere il futuro del mercato delle quattro ruote ma, considerando le immatricolazioni, rappresentano ancora una piccola porzione del settore. Ci sono, però, delle eccezioni. Ancora una volta, infatti, è la Norvegia a sorprendere. Nel Paese le vendite di auto a zero emissioni continuano a crescere e il traguardo del 100% di elettriche vendute è sempre più vicino. La conferma arriva dagli ultimi dati registrati nel corso del mese di maggio 2025. Il market share delle auto a zero emissioni nel Paese è in costante crescita.

Elettriche quasi al 100%

Nel corso del mese di maggio 2025, come confermano i dati ufficiali OFV, in Norvegia sono state immatricolate 14.260 nuove vetture con un incremento del 39% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per quanto riguarda le auto elettriche, invece, le vendite sono state pari a 13.384 unità con un incremento dell’82,3% rispetto a maggio 2024. Per effetto di questi dati, le auto a zero emissioni hanno raggiunto un market share del 94,9%, avvicinandosi in modo significativo all’obiettivo di immatricolare solo auto a zero emissioni.

A sostenere la crescita delle auto elettriche c’è anche un motivo normativo. Dallo scorso mese di marzo, infatti, è entrata in vigore un aumento delle tasse per tutti i veicoli non elettrici e, quindi, anche per le ibride Plug-in. Di conseguenza, gli automobilisti alla ricerca di una nuova vettura sono sempre più incentivati a scegliere un’auto a zero emissioni. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, le vendite di BEV sul mercato norvegese dovrebbero continuare ad attestarsi al di sopra del 90% di quota di mercato. L’obiettivo del 100% è sempre più vicino.

A guidare la carica delle auto elettriche sul mercato norvegese è la Tesla Model Y. Mentre nel resto d’Europa la Casa americana sta facendo segnare numeri negativi, in Norvegia la situazione è molto differente. La Model Y, con 2.344 unità immatricolate nel corso del mese di maggio, ha una quota di mercato del 16%. Seconda posizione per la Toyota BZ4X, con 927 unità, mentre al terzo posto c’è il Volkswagen ID.Buzz, con 616 unità.

I dati delle elettriche in Italia e in Europa

A differenza di quanto avviene in Norvegia, per il momento, le elettriche in Italia occupano ancora una quota ridotta del mercato. Nonostante un incremento del 41% delle immatricolazioni, per un totale di 7.144 unità, la quota di mercato delle auto a zero emissioni è ora pari al 5,1% nel corso del mese di maggio 2025. Considerando il parziale annuo, invece, le vendite sono state 36.891 unità (+70,3%) e la quota di mercato è sempre del 5,1%. Per quanto riguarda l’Europa (in questo caso, però, i dati sono aggiornati ad aprile 2025 e si riferiscono ai primi quattro mesi dell’anno), le auto elettriche hanno una quota di mercato pari a circa il 17%. La percentuale cala a poco più del 15% andando a considerare solo i Paesi Ue e, quindi, senza il contributo della Norvegia e di altri mercati dove le elettriche sono in crescita come il Regno Unito. La Norvegia, al momento, guida l’elettrificazione in Europa ed è seguita da altri mercati nordeuropei come la Danimarca, dove le elettriche sono al 65% nel corso del 2025.