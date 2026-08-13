Audi Q4 e-tron cambia pelle ma non identità e debutta il display dedicato al passeggero

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Dalla linea più scolpita agli interni completamente ripensati, fino ad un’autonomia che sfiora i 600 chilometri: nuova Audi Q4 e-tron evolve senza troppa rivoluzione, puntando su efficienza, digitalizzazione e una qualità percepita ancora più elevata. E’ con questa strategia che il SUV compatto dei Quattro Anelli si vuole confermare come uno dei modelli chiave della strategia elettrica del marchio.

Un design che cresce senza stravolgersi

Affinare ogni dettaglio nel cambio generazionale , senza però tradire la propria identità. Nuova Audi Q4 e-tron si presenta profondamente aggiornato, ma rimane fedele alla filosofia che ne ha decretato il successo: offrire il comfort e la qualità di un modello di segmento superiore in dimensioni ancora adatte alla città.

Il primo impatto è tutto estetico. Il frontale appare più deciso grazie al Singleframe ora verniciato in tinta carrozzeria, ai gruppi ottici più sottili e ai paraurti ridisegnati che accentuano il carattere sportivo. Anche il posteriore guadagna pulizia e presenza scenica, mentre nuove colorazioni e cerchi inediti completano un look più contemporaneo senza rinunciare all’eleganza tipicamente Audi.

L’abitacolo diventa un salotto digitale

La vera rivoluzione, però, è nell’abitacolo. L’ambiente è stato completamente ripensato attorno al nuovo “palcoscenico digitale”, già visto sui modelli più prestigiosi della gamma. Il quadro strumenti da 11,9 pollici dialoga con il display centrale da 12,8 pollici, mentre fanno il loro debutto il display dedicato al passeggero, l’head-up display con realtà aumentata e un’interfaccia grafica più intuitiva. I comandi al volante tornano in parte fisici, scelta che migliora l’ergonomia, mentre la console centrale guadagna spazio e ospita una doppia ricarica wireless refrigerata da 15 Watt. Il risultato è un ambiente raffinato, tecnologico ma anche più facile da vivere ogni giorno.

Compatta fuori, sorprendentemente grande dentro

Pur misurando appena 4,60 metri, Q4 e-tron continua a sorprendere per lo spazio disponibile. La piattaforma elettrica MEB permette infatti di sfruttare ogni centimetro dell’abitacolo, offrendo un comfort interno paragonabile a quello di una Q5 e, per lo spazio dedicato alle spalle dei passeggeri posteriori, addirittura vicino ai livelli di una Q7. Anche il bagagliaio convince con una capacità fino a 1.487 litri nella versione SUV, confermando la vocazione familiare del modello.

Più potenza, più efficienza, più piacere di guida

Sotto la carrozzeria troviamo un’importante evoluzione tecnica. Tutte le versioni adottano un nuovo motore sincrono a magneti permanenti più efficiente, capace di migliorare il rendimento del 10%. La gamma si articola su tre livelli: la versione d’ingresso da 204 CV con batteria da 63 kWh, la e-tron performance da 286 CV con batteria da 82 kWh e la più sportiva quattro performance da 340 CV con trazione integrale elettrica, capace di scattare da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi.

L’autonomia non è più un pensiero

Il dato che colpisce maggiormente riguarda l’autonomia. La variante e-tron performance arriva fino a 592 chilometri nel ciclo WLTP per la Sportback e 577 chilometri per la SUV, con un incremento di circa 30 chilometri rispetto al modello precedente. A questo si aggiunge una ricarica ancora più veloce: fino a 185 kW in corrente continua, sufficienti per recuperare circa 185 chilometri di percorrenza in appena dieci minuti e passare dal 10 all’80% della batteria in meno di mezz’ora. Il nuovo sistema di precondizionamento della batteria e il pianificatore intelligente e-tron trip planner rendono inoltre i lunghi viaggi sempre più semplici da affrontare.

Quando l’auto alimenta anche la casa

Audi guarda però anche oltre il semplice concetto di automobile elettrica. Nuova Q4 e-tron è infatti la prima vettura del marchio a introdurre la ricarica bidirezionale, permettendo alla batteria non solo di immagazzinare energia ma anche di alimentare dispositivi esterni o addirittura l’abitazione attraverso le funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Home. Un passo importante verso un ecosistema energetico sempre più integrato.

Intelligenza artificiale e sicurezza viaggiano insieme

La digitalizzazione raggiunge livelli finora riservati ai modelli di categoria superiore. Il sistema operativo Android Automotive OS integra l’assistente vocale con ChatGPT, mentre i sistemi di assistenza alla guida si arricchiscono di funzioni evolute come il cambio corsia assistito, il parcheggio basato sul machine learning e i gruppi ottici OLED posteriori capaci di dialogare con gli altri utenti della strada aumentando la sicurezza nelle situazioni di sosta.

Il lusso elettrico diventa più accessibile. i prezzi

Anche il prezzo d’ingresso racconta la volontà di rendere più accessibile la mobilità elettrica premium. Nuova Audi Q4 e-tron parte da 43.350 euro nella versione Custom Edition, pensata come porta d’accesso all’universo elettrico della Casa dei Quattro Anelli, mentre la commercializzazione italiana è iniziata nel luglio 2026. Con questa evoluzione, Audi ha decisamente lavorato sui dettagli che contano davvero: più autonomia, una tecnologia più intelligente, interni di livello superiore e una fruibilità quotidiana che rende l’elettrico sempre meno un compromesso e sempre più una scelta naturale. Una crescita silenziosa, ma decisamente convincente.