B come bellissima… B come berlina… Mazda 6e: l’elettrica che apre un nuovo capitolo della casa nipponica

Dopo la prima apparizione in pubblico al Salone di Bruxelles 2025, Mazda 6e arriva ufficialmente sul mercato italiano. Si tratta della prima berlina elettrica del costruttore giapponese, che debutta con una proposta concreta, equilibrata e dal prezzo d’attacco di 43.850 euro. Un posizionamento che punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra le berline elettriche di fascia media-alta, senza rinunciare a design, comfort e tecnologia.

Due allestimenti, una sola filosofia: premium giapponese

Mazda 6e viene proposta in due allestimenti, entrambi completi già nella dotazione di serie: Takumi e Takumi Plus. Già la versione base, Takumi, si distingue per un look raffinato e sportivo: cerchi in lega da 19” a profilo aerodinamico, fari full LED, tetto panoramico in cristallo e uno spoiler posteriore ad azionamento automatico, segno che anche l’aerodinamica è stata curata con attenzione.

Gli interni mantengono la promessa del nome: eleganti, essenziali e accoglienti. I rivestimenti in pelle ecologica (in beige o nero) avvolgono sedili anteriori riscaldabili, ventilati e a regolazione elettrica, mentre l’atmosfera può essere personalizzata con illuminazione ambientale a 64 colori. Il quadro strumenti da 10,2”, l’head-up display e il generoso display centrale da 14,6” si affiancano all’impianto audio Sony a 14 altoparlanti, per un’esperienza di bordo davvero coinvolgente.

Chi opta per l’allestimento Takumi Plus viene ricompensato con un ulteriore salto di qualità: i sedili sono rivestiti in pelle nappa color sabbia con inserzioni in pelle scamosciata, e il tetto panoramico integra una tendina parasole elettrica. Un upgrade discreto, ma dal forte impatto estetico e funzionale.

Due tagli di batteria, un’unica visione efficiente

Fino a 552 km di autonomia e ricarica rapida DC.

Sotto il cofano (o meglio, nel pianale) della Mazda 6e si trovano due opzioni di batteria:

68,8 kWh abbinata a un motore posteriore da 258 CV, con autonomia fino a 479 km WLTP

80 kWh con potenza di 245 CV e un’autonomia estesa a 552 km nel ciclo WLTP.

Nonostante la differenza di capacità, entrambe le versioni sono pensate per garantire efficienza e prestazioni equilibrate. Con la batteria da 68,8 kWh è possibile ricaricare fino a 165 kW in corrente continua, completando un passaggio dal 10 all’80% in soli 24 minuti.

La batteria da 80 kWh, invece, ha una velocità di ricarica DC leggermente inferiore, 95 kW, che si traduce in un tempo di ricarica di 47 minuti (10-80%). In entrambi i casi, la ricarica in corrente alternata arriva a 11 kW, adatta per wallbox domestiche e stazioni pubbliche trifase.

Prezzi: un’elettrica premium alla portata… quattro varianti, tutte sotto i 50.000 euro

La gamma Mazda 6e si articola in quattro combinazioni di allestimento e batteria, tutte sotto la soglia psicologica dei 50.000 euro, dai 43.850 € della versione Takumi 68,8 kWh ai 47.100€ della Takumi Plus 80 kWh…un posizionamento strategico che mette in difficoltà molti concorrenti diretti.

Una berlina classica nell’era dell’elettrico

Con i suoi 4,92 metri di lunghezza, Mazda 6e si inserisce nel segmento delle grandi berline, categoria oggi quasi esclusiva delle vetture a combustione. Ma la casa giapponese va controcorrente: propone una silhouette elegante, ispirata alla filosofia Kodo, fatta di superfici tese, nervature leggere e volumi ben bilanciati. Il risultato è un’auto dalla forte personalità, capace di coniugare tradizione e innovazione.

L’abitabilità risente positivamente delle dimensioni generose, con uno spazio interno ampio per tutti gli occupanti, sia davanti che dietro, e un bagagliaio capace, seppur non ancora dichiarato nei dettagli ufficiali.

Un debutto convincente, in attesa della prova su strada

Mazda ha scelto di debuttare nel mondo delle berline elettriche con una proposta solida, accessibile e convincente. La 6e gioca la carta della bellezza elegante, mantenendo quella coerenza tecnica che la fa restare fedele allo spirito del marchio.

Non resta che attendere di provarla su strada per valutare dinamica di guida, comfort reale e consumi su percorsi misti. Sulla carta, Mazda 6e, si presenta come una delle alternative più sensate nel panorama delle elettriche 2025.