CUPRA Born, il ritorno dell’auto che riporta il piacere alla guida

Design audace, tecnologia intuitiva e formule semplici: Cupra Born è sportiva, elettrica, audace

Giornalista, autrice e conduttrice di programmi tv, PR specializzata, sempre nel settore dell'Automotive. L'ultima esperienza l’ha vista responsabile della comunicazione dell'Autodromo Nazionale Monza. Interviste esclusive, prove auto e un nuovo format video: Serena è il volto [e la voce] di Virgilio Motori.

Proviamo insieme ad immaginare un’auto elettrica efficiente e allo stesso tempo pensata per emozionare. Trazione posteriore e tanta tenuta di strada: Divertente vero? Signori e signore ecco a voi Cupra Born. Nella prova su strada emerge subito il suo carattere: linee scolpite, tecnologia immersiva, accelerazioni brillanti e una guida che riesce ancora a mettere il sorriso.

Una linea che non passa inosservata

Su strada ha una presenza forte, diversa, quasi provocatoria. Il frontale basso e aggressivo con il caratteristico “muso di squalo”, i fari triangolari Matrix LED e i dettagli color rame raccontano immediatamente il DNA del marchio spagnolo. Dal vivo colpisce soprattutto il lavoro fatto sulle proporzioni. Born resta compatta nelle dimensioni ma visivamente sembra più larga, più piantata a terra, più sportiva. Anche il posteriore illuminato con logo CUPRA tridimensionale crea un effetto scenografico, specialmente di sera.

Dentro sembra un piccolo lounge hi-tech

Aprendo la porta si entra in un ambiente che mixa sportività e tecnologia con un approccio molto contemporaneo. L’abitacolo di Born è completamente orientato verso chi guida. Il nuovo display centrale da 12,9 pollici domina la plancia, mentre il quadro strumenti digitale più grande migliora immediatamente la leggibilità.

Ma la cosa più interessante è che CUPRA ha ascoltato gli automobilisti veri. Sul volante tornano infatti i comandi fisici, più intuitivi e pratici durante la guida. Una scelta apparentemente semplice ma che cambia tantissimo nell’utilizzo quotidiano.

Molto riusciti anche i materiali: dettagli in rame, superfici morbide e tessuti sostenibili derivati da materiali riciclati rendono l’ambiente più caldo e sofisticato rispetto a tante rivali elettriche troppo minimaliste. E poi c’è il sistema audio Sennheiser con tecnologia Contrabass che trasforma ogni playlist in un piccolo concerto privato. Il piacere di guida e il giusto sound sono il connubio perfetto.

La prova su strada: elettrica e divertente

La vera sorpresa arriva però appena si parte. CUPRA Born riesce infatti a fare una cosa non scontata nel mondo EV: coinvolgere al volante. Lo sterzo è preciso, l’assetto è stabile e la risposta dell’acceleratore è immediata ma mai brusca. In città si apprezza tantissimo il sistema One Pedal Driving, che permette di rallentare e fermarsi usando quasi solo il pedale dell’acceleratore.

Nel traffico diventa tutto più fluido, rilassante e naturale.

Quando invece arriva una strada più libera, Born cambia faccia. Le modalità di guida trasformano il carattere dell’auto e nella configurazione CUPRA emerge tutta la personalità sportiva del progetto. La versione VZ da 326 cavalli è quella che lascia davvero il segno: accelerazione poderosa, assetto più deciso e una spinta elettrica continua che rende ogni sorpasso immediato. Lo 0-100 in 5,6 secondi non è solo un numero. Si sente tutto.

Eppure resta facile da guidare, intuitiva, mai nervosa.

Tecnologia intelligente, non complicata

Uno dei punti di forza di nuova Born è il modo in cui integra la tecnologia senza renderla pesante o difficile da usare.

Lo smartphone diventa chiave digitale dell’auto, la ricarica wireless è potente e refrigerata, il sistema Android integra app in modo naturale e tutta l’esperienza digitale appare finalmente intuitiva.

Molto interessante anche la funzione Vehicle-to-Load, che permette di utilizzare la batteria di Born per alimentare dispositivi esterni come computer, biciclette elettriche o piccoli impianti audio.

Il lusso di avere già tutto

Ma il vero colpo di scena è nella formula d’acquisto: allestimenti ricchi, completi e senza il classico labirinto di optional. Una scelta che semplifica la vita ai clienti e rende più chiaro anche il prezzo finale. Tecnologia, sicurezza, infotainment, illuminazione evoluta e dettagli premium sono già inclusi in configurazioni molto ricche, senza dover impazzire tra pacchetti e combinazioni infinite.

L’elettrico con carattere

Nuova CUPRA Born dimostra che l’auto elettrica può ancora avere anima, carattere e personalità. E su strada ci riesce davvero: design magnetico, tecnologia ben studiata, guida coinvolgente e un approccio meno complicato anche nell’acquisto.